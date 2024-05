La importància de gaudir d’un habitatge ben orientat

Quan ens endinsem en el procés de la cerca d’un nou habitatge, sovint ens centrem en aspectes com la seva ubicació, la superfície, la distribució o el preu; no obstant això, hi ha uns altres que passem per alt i que no deixen de ser importants com és el cas de l’orientació de l’habitatge. I ho és, perquè una bona situació del nostre habitatge en referència al sol, pot ser clau per a reduir el consum d’energia (fins a un 70%) i proporcionar-nos una millor qualitat de vida. És, per tant, un dels factors que contemplen els arquitectes a l’hora de dissenyar un nou projecte.

Tot i que la gran majoria de persones creuen que l’orientació sud i est són les millors, no sempre és així, ja que depèn en gran part de la zona del planeta en la qual ens trobem, puix no incideixen els raigs solars de la mateixa manera en l’hemisferi sud que en l’hemisferi nord; i tampoc és el mateix si la zona en la qual residim és més càlida o més freda. Centrant-nos en l’hemisferi nord que és el que ens pertoca, a grans trets, les característiques que defineixen cada orientació són aquests:

- Orientació Sud: en ella toca el sol durant pràcticament tot el dia, per la qual cosa seria la més indicada per zones fredes, però no tant si resideixes, per exemple, a la ciutat de Sevilla. L’avantatge això sí d’aquesta orientació és que els habitatges són molt més lluminosos i fa que semblin més grans i acollidors. Gastarem menys calefacció, però veurem incrementat el nostre consum en aire condicionat. En zones càlides, és molt millor l’orientació sud-est.

- Orientació Est: El sol actua durant tot el matí i dura fins al migdia aproximadament. El seu avantatge és que van alliberant calor la resta del dia. És una altra bona opció per als llocs de temperatures més fresques.

- Orientació Nord: el sol és present durant unes hores del matí i unes hores a la tarda. Ideal, per tant, per a cases de regions més caloroses. La llum que es rep en aquesta orientació és molt més homogènia durant tota la jornada, per la qual cosa és molt aconsellable per a ubicar oficines i despatxos.

- Orientació Oest: Amb aquesta orientació tindríem sol tota la tarda, evitant les hores de calor més sufocant. És una sort disposar d’aquesta ubicació en zones molt caloroses.

Dins d’un mateix habitatge així mateix, s’aconsellen unes certes estances per a cada orientació.

Per exemple;

- Banys, a l’oest.

- Menjador i saletes al sud.

- Dormitoris i cuines cap a l’est.

- Despatxos, rebostos i garatges cap al nord.