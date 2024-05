Teisa ofereix allotjament gratuït a conductors que vulguin treballar amb l'empresa

La companyia d'autocars gironina Teisa ofereix tres mesos d'allotjament gratuït i 15 pagues anuals, entre altres condicions, per trobar almenys 10 conductors i conductores d'autobusos. Amb aquesta oferta, que segons afirma la companyia és pionera a Catalunya, la firma pretén "donar resposta a la problemàtica de l'habitatge i fer front a l'actual manca de professionals que afecta el sector dels conductors de transports de viatgers". L'allotjament gratuït és en els tres primers mesos de contracte en alguna de les poblacions on l’empresa hi té base: Girona, Olot, Banyoles, Figueres i Camprodon.

Els treballadors podran realitzar serveis de línies urbanes o interurbanes, de transport escolar i transport adaptat, discrecionals i de taxi a les comarques de Girona. L'empresa, que d'aquesta manera busca reforçar la seva plantilla, també proposa un salari que oscil·la entre els 1.500 i els 2.200 euros bruts mensuals i beneficis per a familiars directes, detallen . Els empleats disposaran del mateix vehicle assignat i rebran el full de ruta diari cada migdia amb l'objectiu de facilitar la seva organització i la conciliació familiar.

L’oferta de feina de Teisa, publicada a la part posterior d’un autobús que opera la companyia d’autocars gironina / Teisa

També amb aquesta finalitat, el calendari de vacances es publica tres mesos abans de cada període vocacional (Nadal, Setmana Santa i estiu). Teisa ha retolat alguns dels seus autobusos amb l'anunci de la cerca de candidats per fer-ne ressò i ha publicat l'oferta als portals especialitzats, als consells comarcals de la zona i també al Servicio Andaluz de Empleo amb la voluntat d'intentar arribar al màxim de gent possible.

És imprescindible que els candidats disposin del carnet de classe D, la llicència per conduir autobusos i que aquesta sigui vàlida i estigui vigent. També el Certificat d'Aptitud per a Conductors Professionals (CAP), la Targeta de tacògraf digital i el Certificat de Delictes Sexuals per poder realitzar serveis de transport escolar.

Alexandra Peña, Tècnica del Departament de Persones de TEISA, explica que "necessitem conductors i conductores perquè, bàsicament, no n'hi ha. Hem volgut diferenciar-nos presentant una oferta pensada en les necessitats dels treballadors i orientada a resoldre un dels principals problemes de la societat, com ho és l'habitatge".