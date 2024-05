Unes 800 persones participen en la Fira d'ocupació TreballemGI Figueres Alt Empordà

Aquest dimecres s'ha celebrat la Fira d'ocupació TreballemGI Figueres Alt Empordà. L'esdeveniment, que organitza la Cambra de Comerç de Girona i l'Ajuntament de Figueres, ha aplegat més de 800 inscripcions de persones en recerca de feina en les versions presencials i online.

Els visitants presencials se situen en el mig miler, segons l'organització, dels quals uns 250 són menors de 30 anys. A mig matí ja s'havien fet unes 1.500 entrevistes laborals. En la darrera edició que es va celebrar a Figueres hi van assistir 378 persones i durant la jornada es van realitzar 700 entrevistes laborals. La fira també disposa d'una plataforma online, de manera que s'han pogut penjar currículums i mantenir entrevistes de manera telemàtica al llarg de la jornada.

Des de primera hora del matí, l'Auditori dels Caputxins de Figueres s'ha omplert de demandants de feina que podien deixar currículums en les 44 taules de les empreses i les institucions, així com programar entrevistes personals amb els responsables de recursos humans. A l'aplicació que gestiona TreballemGi, on cal inscriure's per participar-hi, hi havia més 200 ofertes de feina amb perfils laborals molt diversos.

Fira d’ocupació TreballemGI Figueres Alt Empordà / Cambra de Comerç de Girona

El president de la Cambra de Comerç de Girona, ha destacat la importància que estan adquirint aquestes fires d'ocupació "per tal de detectar el talent" i la creixent participació de les empreses, que "valoren l'oportunitat d'entrevistar molts candidats en un espai concentrat de temps".

La inauguració de la fira ha comptat amb diversos representants polítics i d'institucions del territori: Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona; Jordi Masquef, alcalde de Figueres, Pere Parramón, Subdelegat del Govern a Girona; Núria Escarpanter, alcaldessa de Llançà; Albert Ramos, alcalde de Vilamalla; Raquel Robert, directora dels Serveis Territorials d'Hisenda i Economia; Ernest Plana, president de FOEG; Ester Navas, regidora de Joventut de l'Ajuntament de Roses; Lluís Periañez, directiu Transgourmet.

Pel que fa a les empreses participants d'aquesta onzena edició, destaquen sectors ben diferents amb companyies com Amazon, l'Associació d'Empresaris d'Activitats d'Hostaleria de l'Alt Empordà, Inditex, Ametller Origen, Grup Peralada o Leroy Merlin.

Primer contacte

La Fira d'ocupació TreballemGI Figueres Alt Empordà està destinada a qualsevol persona que busqui feina, tan inscrits a Garantia Juvenil com a públic en general. Pel que fa a les ofertes laborals, s'hi podran trobar oportunitats laborals per a tota mena de perfils. Des del camp de l'administració i la gestió, l'enginyeria, el comerç, l'educació, la mecànica, l'hostaleria, la sanitat o el transport. Les ofertes també inclouen diferents graus de formació i experiència.