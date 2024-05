Vins i licors Grau, reconeguda com a millor botiga de vins especialitzada

La 39a edició dels premis "Guia de vinos Gourmet" han atorgat a la palafrugellenca Vins i Licors Grau el reconeixement com a millor botiga de vins especialitzada, en una gala celebrada al recinte Ifema de Madrid.

"Aquesta distinció no només celebra la seva excepcional selecció de vins, sinó també el seu compromís amb la formació dels amants del vi i la promoció de la cultura vitivinícola", expliquen des de la companyia gironina.

La firma va ser fundada fa més de dues dècades. L'objectiu de l'empresa és "crear un espai on els clients puguin experimentar la diversitat i la riquesa dels vins de tot el món". La palafrugellenca celebra aquest guardó que la reconeix com "una referència indiscutible en el món del vi, no només a nivell local sinó també a escala nacional".