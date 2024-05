Adeu als carrets de la compra: aquests són els models moderns que arriben als supermercats

Els avenços tecnològics estan deixant la seva empremta a tots els sectors de l'economia, i els supermercats no en són una excepció. Si bé el pagament electrònic a través de dispositius mòbils ha estat una de les innovacions més revolucionàries, el pròxim canvi impactarà als tradicionals carrets de la compra en un intent per adaptar-se davant la creixent competència en línia.

La pràctica d'utilitzar monedes per desbloquejar els carrets de supermercat a Espanya està en procés de desaparició, gràcies a la innovació tecnològica coneguda com a Comunicació de Camp Proper (NFC per les sigles en anglès).

L'NFC permet la transferència de dades sense fils a curta distància, una tecnologia cada vegada més present a la vida quotidiana i que aviat debutarà als supermercats espanyols.

L'objectiu és facilitar l'ús dels carrets de compra i agilitzar les transaccions alhora que proporciona informació per a estratègies de fidelització de clients.

Tot i això, la implementació d'aquests carrets als supermercats encara està en fase de definició. S'estan discutint detalls com el procediment per desbloquejar un carret, que podria implicar acostar un telèfon a un lector NFC o escanejar un codi QR al carro.

Un cop desbloquejat, es cobrarà una "fiança", que es reemborsarà en finalitzar la compra, similar a com el consumidor recupera la seva moneda als carrets tradicionals.

Una característica clau d'aquesta tecnologia és que els productes es registraran automàticament a la cistella, i el pagament es farà novament utilitzant NFC o el codi QR. Aquest sistema ja està en ús a altres països i podria convertir-se aviat en una realitat a Espanya.

Menys cues

Aquesta innovació permetrà als consumidors fer les compres de manera més eficient, evitant les cues en caixa i reduint el temps de compra. A més, la recopilació de dades sobre les preferències i hàbits de compra dels clients permetrà estratègies de màrqueting més personalitzades.

Tot i que encara no hi ha una data concreta, la tendència global suggereix que l'adopció d'aquestes tecnologies al comerç al detall està cada cop més a prop. Països com Alemanya, Suècia i el Japó ja estan implementant sistemes similars amb èxit.

L'adaptació dels supermercats a aquestes tecnologies garanteix menys temps en caixes, un flux millor de clients i serveis més personalitzats, cosa que podria incentivar Espanya a seguir l'exemple d'altres països europeus.