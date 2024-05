Vols cobrar un ajut de 227,50 euros mensuals?

Si tens fills i no arribes a final de mes, aquesta pot ser la teva solució. Una ajuda sempre va bé i més quan et trobes en una situació de vulnerabilitat. En el cas que estiguis cobrant l'Ingrés Mínim Vital, també podràs beneficiar-te del Complement d'Ajuda a la Infància (CAPI). T'explico com ho has de fer.

Sol·licitar el CAPI

En el cas de les famílies monoparentals, ordinàries o nombroses s'haurà de complir amb uns límits de rendes i patrimoni fixat en cada exercici econòmic. Aquests límits els determina la Seguretat Social.

En cas d'acceptació del CAPI pots rebre un ajut de fis a 227,50 euros mensuals. Aquest import pot variar segons el nombre de fills i l'edat d'aquests.

"El CAPI forma part de l'Ingrés Mínim Vital, encara que també es pot concedir de forma independent", segons la revista de la Seguretat Social. Així doncs, si no estàs cobrant l'IMV i no arribes a final de mes, també et podràs acollir a l'ajut CAPI, sempre que compleixis amb els requisits exigits.

Per sol·licitar-lo has d'entrar a la web de la Seguretat Social, si no estàs cobrant l'IMV, i entrar dins l'opció d'"Iniciar sol·licitud". Després has d'escollir la província de residència habitual. En aquest moment, la web et redirigirà a un simulador de la prestació per saber si tens dret a cobrar-la o no.

Les persones que ja cobren l'IMV i tenen fills cobren l'ajuda directament, sense haver-la de sol·licitar.

Si tens menors a càrrec, pots sol·licitar l'ajuda CAPI / bearfotos

Requisits pel CAPI

Si compleixes amb els requisits que demana la Seguretat Social, podràs gaudir d'una ajuda de 2.730 euros anuals abonats en 12 mensualitats, durant l'any 2024.

Cada menor de 3 anys rebrà 115 euros mensuals, el menor d'entre 3 i 6 anys, 80 euros al mes i, el menor d'entre 6 i 18 anys, 57,50 euros mensuals.

Per poder accedir a l'ajuda, has de tenir uns ingressos inferiors al 300% dels llindars establerts en l'escala d'increments per calcular la renda garantida (7.250,60 euros l'any al 2024). Aquests llindars aniran en funció del nombre de membres que conformin la unitat familiar: