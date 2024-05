Hipra, Noel i Costa Brava, les tres empreses gironines més rellevants

La farmacèutica biotecnològica Hipra, la càrnia garrotxina Noel Alimentaria i l'empresa d'alimentació Costa Brava Mediterranean Foods han estat escollides com les tres empreses més rellevants de les comarques gironines pel rànquing «Top Empresas Españolas 2024» de Deyde DataCentric.

El rànquing de Deyde DataCentric, empresa especialitzada en recopilació, gestió i anàlisi de dades, identifica les empreses més importants i influents a cada una de les províncies de l'Estat espanyol.

Segons Deyde DataCentric, Hipra és l'empresa més rellevant a Girona per la seva contribució al sector farmacèutic i biotecnològic que "impulsa l'economia local, promovent la innovació i el desenvolupament tecnològic a la província i al país".

Entre les variables utilitzades per Deyde Datacentric per elaborar aquesta classificació, destaquen el nombre d'empleats, la facturació, la ubicació de la seu, la distribució geogràfica de les sucursals, així com dades de digitalització i presència en mitjans. A més incorpora també el resultat d'enquestes a directius i professionals locals, "un aspecte qualitatiu d'especial importància per avaluar l'impacte i la influència de cada empresa a la província", afirmen.