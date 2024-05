Aquesta és la nova ajuda que poden demanar les pimes gironines per a digitalitzar-se: de 12.000 a 24.000 euros

La digitalització ha esdevingut una prioritat per a la majoria d'empreses, sobretot per a les pimes. Millorar la presència a la xarxa i apostar per la multicanalitat s'han convertit en eixos molt importants per a créixer. Per exemple, segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el comerç electrònic va facturar més de 20 mil milions d'euros durant el segon trimestre de 2023, un 12,7% més que en el mateix període de l'any anterior. Una dada que reflecteix la magnitud del creixement del mercat digital.

Per impulsar precisament aquest àmbit, el govern espanyol va anunciar el passat 11 de maig al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el programa ‘Kit Consulting’, una ajuda dotada de 300 milions d'euros per a empreses d'entre 10 a 250 treballadors per tal d'ajudar-les a crear una identitat digital mitjançant la contractació de serveis d'assessorament. Una ajuda que complementa la del ‘Kit Digital’, del qual segons les dades del Ministeri de Transformació Digital, ja s'haurien beneficiat més de 310.000 autònoms.

“Avui dia, poques empreses poden ser competitives sense una estratègia digital. El mercat es mou cada vegada més ràpid i aquesta velocitat requereix estar dotat d'eines digitals. Però com deia aquell mític anunci d'una marca de pneumàtics: la potència sense control no serveix de res”, explica Mario Colomer, CEO de NEORG, una agència de comunicació que té el títol d'agent digitalitzador i que ja ha col·laborat amb diferents empreses en la gestió del ‘Kit Digital’.

Oficines de Neorg a Girona / Cedida

Per què s’han de digitalitzar les pimes?

El 68% de les pimes espanyoles compten amb un nivell bàsic d'intensitat digital, segons les dades de digitalització d’Acelera pyme, la iniciativa del Ministeri per a la Transformació Digital que vol impulsar la identitat digital de les pimes. Segons les mateixes dades, el 29% ja realitzen vendes ‘en línia’, el 12,3% utilitza tecnologies relacionades amb la Intel·ligència Artificial (IA) i el 14,3% utilitza el ‘Big Data’ en els seus processos interns.

“S'ha avançat molt en els últims anys, però encara hi ha molt camí per recórrer”, ressalta Colomer. Sobre les noves tecnologies com la IA i la seva incorporació a les pimes, el CEO de Neorg destaca dos avantatges principals. “Pot ajudar a programar tasques rutinàries i a gestionar dades per a la seva posterior anàlisi. La IA pot servir per a moltes més aplicacions puntuals, però una vegada més, és imprescindible comptar amb un bon assessorament personalitzat”, explica.

El 'Kit Consulting' ofereix una ajuda per assessorament de transformació digital / Shutterstock

Quants diners s’ofereixen amb les ajudes del ‘Kit Consulting’?

El ‘bo d'assessorament digital’ varia en funció de la mida de cada empresa. Les que tinguin entre 10 i 50 treballadors podran disposar d'un import màxim de 12.000 euros, les de 50 a 100 treballadors de 18.000 euros i les de 100 a 250 treballadors de 24.000 euros. Cada servei inclòs en el programa té un cost de 6.000 euros, és a dir, les empreses podran contractar també en funció de la grandària de la seva subvenció.

Quins serveis s'ofereixen dins del ‘Kit Consulting’?

Amb el ‘Kit Consulting’ les pimes poden contractar diversos serveis d'assessorament que empreses com Neorg els oferiran. Alguns dels més destacats són:

Assessorament en Intel·ligència Artificial Assessorament en anàlisi de dades Assessorament en vendes digitals, processos de negoci i/o producció Assessorament en estratègia i rendiment de negoci Assessorament en ciberseguretat Assessorament 360° en transformació digital

“Qualsevol empresari estarà encantat que l'ajudis a vendre més, a ser més eficient o a reduir costos. Els desitjos són universals però les receptes sempre han de ser específiques, adequades a les característiques de la pime en qüestió. En aquest sentit, tenir un bon consultor és com tenir un bon metge. Et pot canviar la vida”, assegura Colomer.

Les ajudes varien entre els 12.000 i els 24.000 euros / Shutterstock

Com saber si pots accedir al ‘Kit Consulting’?

Per a sol·licitar aquesta subvenció, les pimes han de complir amb diferents requisits. El domicili fiscal ha d'estar a Espanya, tenir una consideració de pime, estar inscrita en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o al cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, no tenir consideració d'empresa en crisi i estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, no tenir cap prohibició de la Llei General de Subvencions, no superar el límit d'ajudes mínim i tenir l'antiguitat mínima que estableixi la convocatòria.