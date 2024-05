"Girona està de moda a Catalunya i enamora a tots els empresaris per tenir-hi una seu"

Frederic Carbó (Vila-sacra, 1972) és empresari del sector de l'hostaleria i just la setmana passada va ser reelegit president de l'associació Comerç Figueres per a un segon mandat. Carbó és l'entrevistat del capítol número 34 de Girona Valley, el podcast de Diari de Girona i l'agència de comunicació digital La Factoria dedicat a les idees, la innovació, el talent i l'empresa a la demarcació de Girona. El convidat d'aquest episodi És cofundador, amb la seva dona Anna Reixach, de la cadena Txot's, present a Figueres, Roses, Empuriabrava, Girona i, a mitjan juny, a Platja d'Aro. També regenten a Figueres el Lizarran i el Dynàmic.

Ja fa deu mesos que va obrir a Girona un nou restaurant Txot's amb l'objectiu de posar en valor el concepte de gastronomia basca per a tots els públics. "La capitalitat tira i tens ganes d'obrir. Girona és una ciutat que enamora a tots els empresaris per tenir-hi la seva seu", destaca Carbó, amb la satisfacció per l'èxit aconseguit fins ara. "Un 10 sobre 10. Estem molt contents amb la benvinguda que ens ha donat la ciutat, que està de moda a tot Catalunya. Més contents no podem estar."

I a un més vista, l'objectiu és un obrir un nou Txot's a Platja d'Aro, on considera que és la continuïtat de Girona perquè "Platja d'Aro és un referent de costa i ja tenim altres restaurants a la Costa Brava i la veritat és que ens funcionen molt bé". Com a cadena de restauració, els seus propietaris s'han focalitzat en tenir un públic familiar i voler "enamorar" a tres generacions. Per això, posen èmfasi en la formació dels treballadors per poder oferir un bon servei. Per aquest motiu, valora que "la clau de l'èxit és l'equip".

Dóna molta importància als proveïdors, als ingredients d'un territori que considera "brutal" i que és un èxit segur a Catalunya per a totes aquelles empreses que facin "les coses mínimament ben fetes. No podem estar en un lloc millor!". De Girona, l'ha sorprès la mobilitat de la ciutat en èpoques baixes i el seu nivell cultural i per aquest motiu considera que és molt important oferir un bon servei amb bons productes. "Quan obrir un local és difícil posar una brasa a la cuina", admet.

"La meva dona és el cervell de l'empresa i jo soc la part més comercial", diu lloant la feina de la seva dona i sòcia. I amb la visió comercial, posada amb una mirada a deu anys vista, considera que el sector "és molt difícil que falli. El menjar, el beure i el riure, li agrada a tothom. L'oci li agrada a tothom!". I té una premissa clara a l'hora de continuar progressant com a grup. "Hem de ser el màxim d'humils per intentar sorprendre el nostre client que ens visita dia a dia i, com a molt important, no enganyar-lo amb el producte". Quan la cadena vol obrir un nou local, com sol passar en el sector de la restauració, es fixa en la ubicació, el trànsit i les visites potencials que poden visitar el restaurant. Amb la polèmica actual del turisme, Carbó considera que en un futur s'hauran de fer nous plantejaments com a societat i "a on es vol arribar".

I ara que just la setmana passada va ser reelegit president de l'associació Comerç Figueres, visiona que el "comerç a la ciutat, si vol sobreviure, ha de ser més professional i més artesà. Hem de sorprendre als nostres visitants i hem de pensar què és el que un centre comercial no pot tenir". En aquest sentit, exposa que ha de cooperar amb l'Ajuntament i "tenir uns carrers engalanats, de vianants, il·luminats i plens d'experiències".

Quant a gran repte personal de futur, reconeix amb il·lusió que li agradaria obrir un Txot's a Nova York, una ciutat que li agrada molt. I com a grup Txot's, opina que "creixerà sempre que la gent que ens acompanya vulgui créixer". Com a client es considera "com a molt fàcil i m'adapto molt i també a les circumstàncies de la vida" i li agrada destacar els seus orígens de pagès i, en especial, Vila-sacra.