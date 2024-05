Resinas Olot compra dues empreses a Castellbisbal

Resinas Olot (Resol), amb seu a Les Preses, a la província de Girona, ha tancat un acord per adquirir les empreses Sert Plàstics SA i Plastisert-Form S.A., amb planta de producció a Castellbisbal. Segons la companyia, aquesta operació permet, d'una banda, "afermar la relació actual dels clients de Sert i per una altra, l'ampliació de la capacitat productiva i tècnica de Grup Resol, que veu incrementat el parc d'injectores de plàstic de mig-gran tonatge del grup en un 50%, sumant un equip humà amb molt de coneixement de la injecció de plàstic".

Sert Plàstics SA, fundada per antics fabricants de motllos l'any 1987 i en l'actualitat dirigida per la família Pastor, va ser ampliada l'any 1990 amb la creació de Plastisert-Form SA. Centren la seva activitat en la injecció de termoplàstics desenvolupant peces principalment per al sector de l'automoció. Ignasi Franquesa, Managing Director de Resol, assumirà també la direcció de la nova adquisició. "Veiem moltes sinergies; la integració reforçarà el nostre potencial industrial i garantirà la resposta a la xarxa que ja té Sert", explica Franquesa.

Prop de 40 empleats de Sert Plàstics passaran a formar part de la plantilla de Resol, que arribarà als 300 empleats. El fins ara propietari i director de l'empresa de Castellbisbal, Jordi Pastor, assegura que “amb aquesta solució hem garantit un futur més robust per a Sert-Plastics, assegurant la seva continuïtat sota el suport d'una empresa que ens ofereix molta tranquil·litat i confiança”.

L'activitat de Resol se centra en la fabricació de mobiliari de disseny per a exterior i, de manera complementària, d'interior, a través de les seves marques Resol i Garbar, i a la fabricació de peces per a tercers a través de Plasfur. Segons informa en una nota de premsa, el grup, del qual també forma part Vilagrasa, ha facturat l'any 2023 un total de 40 milions d'euros i ha obert dues filials, a Mèxic i a Atlanta (EUA), amb una clara projecció internacional.

Resol pertany al hòlding d'empreses Brand Corner, que suma una plantilla global de 2.000 persones i té 17 centres de producció, a més de filials comercials en els cinc continents. Formen part del hòlding empreses com Figueras Seating, Leds C4, Bover, Schmitz-Wila, Carandini CV Mèdica, Hormipresa o B&B Trends (Ufesa).