La reforma dels subsidis preveu una pujada de la quantia en les prestacions

Avui, 21 de maig de 2024, el Consell de Ministres preveu l'aprovació de la reforma del subsidi per desocupació; augmentant la seva quantia i ampliant els seus beneficis. A més, a través d'una modificació de l'Estatut dels Treballadors s'hi afegirà la prohibició d'acomiadament automàtic per invalidesa permanent. Amb aquesta reforma es busca que els empresaris donin opcions als treballadors, en comptes d'acomiadar-los per la seva condició. A més, podràs conèixer altres mesures de la ministra envers les persones discapacitades.

La reforma del subsidi

Aquesta aprovació permetrà que, després de mesos de negociació i consens amb CCOO i UGT s'arribi a una reforma justa envers l'atur. En aquest cas, la CEOE i Cepyme no hi han format part.

El desembre de 2023 aquesta reforma va ser aprovada per reial decret, tot i que, el congrés la va refusar al gener amb Podemos, PP i Vox en oposició. Segons Podemos, això significava una retallada en les pensions futures dels desocupats majors de 52 anys i no ho acceptaven.

Tot i aquesta refutació, Yolanda Díaz va dur a terme una nova negociació amb els agents socials per tal d'intentar aconseguir un pacte textual amb els sindicats i patronal.

La reforma del subsidi per desocupació és una part important del Pla de Recuperació, relacionat amb el quart desemborsament dels fons europeus. Recordem que Espanya no va complir amb els terminis que marcava la Comissió Europea i li va concedir dos mesos extra per tal de complir amb aquesta reforma.

Yolanda Díaz porta la reforma dels subsidis per desocupació / Euopa Press

La pujada de la quantia de l'atur

Amb la nova reforma, la quantia econòmica de la prestació per desocupació augmentarà. Aquest augment va vinculat a l'Indicador Públic d'Efectes de Rendes Múltiples (Iprem). En aquest cas, durant el primer semestre cobràvem el 95% (570 euros mensuals), durant el segon semestre, el 90% i durant la resta de període, el 80%.

L'augment del primer any només el tindran els nous beneficiaris.

Els majors de 52 anys que cobrin el subsidi mantindrà la quantia del 80% de l'Iprem.

La llei i les persones amb discapacitats

Recordem que Yolanda Díaz, ministra de Treball i Economia Social va aconseguir que es modifiqués l'article 49 de la Constitució, per tal de reforçar els drets de les persones amb discapacitat i substituir la paraula 'disminuït' per 'persona amb discapacitat'. Aquestes modificacions es van fer després que el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) demanessin canvis en la llei, ja que sentien discriminació i rebuig cap a aquest grup social.