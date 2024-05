La gironina Salat’SHH vol duplicar la seva cartera d’allotjaments en els pròxims tres anys

Salat’SHH, el grup gironí propietari de cinc hostals a la Costa Brava, és marca com a objectiu duplicar la seva cartera actual en els pròxims tres anys. Des del 2020, Salat’SHH ha adquirit i transformat cinc hostals gironins de la seva propietat i ja suma un total de 130 habitacions.

Actualment, té en marxa dos projectes per a l’any 2025: un en plena fase operativa i un altre en fase d’adquisició i futura explotació. L’objectiu de la firma per als pròxims tres anys és expandir la seva cartera a un total deu hostals a Catalunya, arribant a les 300 habitacions el 2027. «Aquest ambiciós pla reflecteix la profunda convicció de Salat’SHH en el potencial il·limitat de la Costa Brava com a destinació turística de classe mundial», afirmen des de la companyia.

Josep Maria Moyà, Tat García-Cascón i Rafa Serra, fundadors de Salat'SHH / Salat'SHH

La firma va ser creada per Rafa Serra, professional en el sector turístic; Josep Maria Moyà, assessor i inversor; i Tat García-Cascón, arquitecte. La pandèmia va ser el punt de partida del projecte. «En un moment d’incertesa i canvi, els fundadors van percebre una oportunitat per reinventar la manera en què s’imaginen i gestionen els establiments turístics a la Costa Brava», relaten des de l’empresa gironina.

Restauració d’edificis

La companyia basa el seu model de negoci especialment en la restauració d’edificis emblemàtics de les dècades dels 1950 i 1960, donant-los una nova vida en el sector turístic. Tat García-Cascón, una de les sòcies fundadores, ha liderat les reformes. «L’objectiu és evitar la construcció nova i optar per la rehabilitació en una Costa Brava ja saturada», afirmen des de la firma gironina. Salat’SHH compta amb establiments turístics en localitats com Begur, Tamariu, Llafranc i Tossa de Mar.