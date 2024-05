Neix un projecte per connectar inversors i startups

L’Associació Garrotxa Tech ha presentat el projecte Garrotxa Invest, que té com a objectiu connectar startups emergents amb inversors privats per poder fomentar el creixement econòmic local i territorial.

Aquesta iniciativa ofereix un espai de trobada i formació on emprenedors poden accedir a finançament i assessorament, mentre que els inversors poden descobrir i donar suport a projectes locals prometedors. Garrotxa Invest inclou la realització de fòrums d’inversió, esdeveniments privats i programes de formació per a nous inversors, per poder assegurar que el talent i el capital es desenvolupin a la comarca de la Garrotxa o a Catalunya.

Garrotxa Invest ja ha organitzat dos actes privats. El primer esdeveniment es va celebrar el passat desembre i va comptar amb la participació de la startup Food for Joe -enfocada al sector alimentari per a mascotes- i el seu fundador Josep Casas. El segon acte va tenir lloc el 21 de maig i va comptar amb Tensor Medical -startup que desenvolupa solucions per a la diagnosi i tractament de malalties neurològiques amb intel·ligència artificial- i el seu fundador Sergi Valverde originari de Besalú. n