Noel ven la companyia Apa Processing a Cobeverage Lab

CoBeverage Lab, fabricant de sucs frescos naturals, ha tancat la compra d’APA Processing, companyia especialitzada en tecnologia de processat per altes pressions hidroestàtiques per a la conservació d’aliments, que fins ara era 100% propietat de la garrotxina Noel Alimentaria.

Amb aquesta operació, la càrnia gironina i la multinacional belga The Juicy Group reordenen les seves activitats conjuntes en el negoci de sucs i batuts, articulades a través de CoBeverage Lab. L’empresa participada té dividit el seu accionariat en un 50% en mans de JP Juice Group Limited, Noel Alimentaria amb 40% i Pepites SAS, dedicada a la producció i distribució d’aliments, amb un 10%.

Després de l’operació, està previst que Coveberage Lab es gestioni com a part integrada de The Juicy Group a Europa, «aprofitant els seus esforços de vendes i màrqueting internacionals, així com capitalitzant el proveïment conjunt i el desenvolupament de productes», explica Jorg Oostdam, CEO de The Juicy Group.

«Aquesta operació ha permès crear una estructura més àgil i competitiva d’acord amb el pla d’expansió de la companyia que duplicarà la producció en 2 o 3 anys, arribant als 2 milions de litres», afirma Jorg Oostdam.

Les vendes de Coveberage Lab van assolir els 5 milions d’euros el 2023. D’aquests, 4 milions corresponen a exportació, amb presència a França, Regne Unit, Alemanya, Bèlgica, Països Baixos, Itàlia, Portugal, Noruega. La companyia té la seu a la Zona Franca de Barcelona i té una plantilla de 40 treballadors, sumant-ne els 12 que corresponen a Apa Processing.