INBISA construirà més de 80 habitatges a la Costa Brava

La promotora immobiliària INBISA ha adquirit un nou solar residencial a Sant Antoni de Calonge, on té previst una inversió propera als 20 milions d’euros en el desenvolupament d’una promoció residencial de més de 80 habitatges.

Aquesta nova promoció, la primera de la companyia a les comarques gironines, s’aixecarà en una parcel·la de més de 6.100 metres quadrats, ubicada entre els carrers de l’Empordà i Xatrac de Sant Antoni de Calonge. «Destacarà per les diverses tipologies, zones comunes i la proximitat a la platja de la localitat i al port esportiu de Palamós», afirmen des de la promotora.

«Amb l’adquisició d’aquest nou solar, INBISA desembarca, per primera vegada, al mercat residencial de Girona, on hem vist l’oportunitat d’ampliar la nostra cartera residencial amb l’objectiu de satisfer una demanda latent detectada tant de primera residència com de segona, principalment compradors de Barcelona, Girona o fins i tot també de França», assegura Albert Martí, director comercial de la territorial est d’INBISA.

Amb aquesta operació la companyia explica que vol reforçar la seva aposta pel mercat residencial de Catalunya. «És una prioritat estratègica per a la nostra empresa. En aquests darrers anys hem estat molt actius en aquestes zones», exposa Albert Martí.

Actualment, INBISA compta amb una cartera de més de 1.100 habitatges a diferents punts d’Espanya. La firma no descarta més operacions a les comarques gironines. «Seguim molt actius a l’exploració de noves oportunitats de negoci».