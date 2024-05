Sarah Marlex es prepara per desembarcar a Madrid

La firma especialitzada en la selecció de perfils d'alta direcció Sarah Marlex, filial de la companyia de recursos humans gironina Marlex, es prepara per desembarcar a Madrid amb una oficina física a finals d'aquest any.

La companyia ha incorporat Joana Serra, de Deloitte, Pau Febrer, de ForceManager i Alan Albrecht, de Russell Reynolds Associates, amb l'objectiu de reforçar la seva aposta per la consultoria i reforça el seu posicionament en "sectors estratègics".

Joana Serra, nova Leadership Advisory Director, és graduada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Recursos Humans i Organització per la Bologna Business School, i ha format part de l'equip d'Human Capital de Deloitte durant els darrers 5 anys.

Pau Febrer, graduat en ADE i postgraduat per l'IE Business School, cofundà Hireflix i Ommnio i va liderar recentment el negoci a LATAM de ForceManager com a VP de la regió. Alan Albrecht, per la seva banda, és llicenciat en ADE i finances per la Universitat de San Andrés, i prové de l'oficina de Frankfurt de Russell Reynolds Associates, focalitzat a la recerca de directius i consellers de capital risc i banca d'inversió. La firma ja compta amb una plantilla de 12 persones.