Sense burocràcia: transfereix el teu vehicle en línia, ràpid i sense complicacions

Transferencia24, tràmits en línia i àgils per al teu vehicle

Els tràmits administratius del sector dels vehicles acostumen a ser tediosos, lents i confusos. Davant d'aquest panorama, l'any 2019, els fundadors de la startup alacantina Transferencia24 es van proposar canviar aquest paradigma.

Segons Fernando Tomás, CEO de l'empresa, “la prioritat sempre ha estat desenvolupar una plataforma que garanteixi la privacitat, la rapidesa, el control i la traçabilitat de cada gestió; un servei que resulti tan útil i pràctic a particulars com a professionals del món del vehicle”.

Transferencia24 facilita la presentació telemàtica de vuit dels tràmits més populars relacionats amb un vehicle. A la seva plataforma, es poden realitzar els següents tràmits:

Transferència de vehicle

Notificació de venda

Informe de vehicle

Nota simple vehicle

Cancel·lació reserva domini

Duplicació permís circulació

Baixa temporal

Renovació targeta tacògraf

Actualment, la plataforma té més de 200.000 usuaris mensuals i supera el milió de tràmits gestionats des que va néixer. En aquests moments, disposa d'una xarxa nacional formada per més de 1.000 professionals del sector del vehicle, entre els quals es troben concessionaris, empreses de compravenda de vehicles, tallers i assessories, entre altres.

Transferencia24 compta amb més de 200.000 usuaris mensuals i supera el milió de tràmits gestionats des del seu inici

Com fer canvi de titular o nom de cotxe, moto o vehicle?

Amb Transferencia24, pots realitzar el procés complet de canvi de titularitat del vehicle en línia de manera àgil i sense complicacions. Simplement adjunta la documentació necessària per a la transferència de ciclomotors, cotxes o motos en la DGT per a fer el canvi de propietari del vehicle. En un màxim de 24 hores, podràs circular amb un document acreditatiu de la transmissió, assegurant un tràmit eficient i sense demores.

Quin tràmit vols realitzar en línia per a canviar el nom o la titularitat del teu cotxe o moto?

Transferència de vehicles: Canvi de titularitat de vehicles, incloent-hi la generació de contractes de compravenda i la gestió de pagaments de taxes i impostos directament amb l'Agència Tributària i la DGT.

Notificació de venda: Per a evitar càrregues impositives i sancions després de la venda d'un vehicle.

Cancel·lació de reserva de domini: Essencial quan es liquida un préstec associat al vehicle.

Informes de vehicle: Proporcionen detalls sobre dades tècniques i legals del vehicle.

Duplicat de permís de circulació: Necessari en cas de pèrdua o deterioració del document original.

Baixa temporal de vehicle: Útil per a vehicles que no estaran en ús per un període determinat.

Renovació de targeta tacògraf: Per a conductors en el sector de transport de mercaderies.

DGT sense cita prèvia a Girona: Quins avantatges té realitzar les operacions en línia?

Operacions 100% en línia: Evita desplaçaments i esperes, amb tots els tràmits disponibles des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet.

Evita desplaçaments i esperes, amb tots els tràmits disponibles des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet. Pagament i gestió electrònica: Tots els pagaments i la gestió documental es realitzen en línia, incloent-hi la signatura electrònica de documents requerits.

Tots els pagaments i la gestió documental es realitzen en línia, incloent-hi la signatura electrònica de documents requerits. Atenció al client contínua: El servei d'atenció al client de Transferencia24 està disponible per a resoldre dubtes i guiar als usuaris a través del procés.

Transferencia24 et manté sempre informat mitjançant missatges de SMS que et notifiquen sobre l’evolució del teu tràmit / FREEPICK

Transparència total en tot moment en el procés de tràmit del teu vehicle

Transferencia24 et manté sempre informat mitjançant missatges de SMS que et notifiquen sobre l'evolució del teu tràmit. Aquest servei assegura que rebis actualitzacions regulars a través de missatges de text, permetent-te estar al corrent de cada pas en el procés de la seva gestió. Amb aquests 5 passos podràs realitzar el tràmit en línia sense haver de desplaçar-te:

Selecció del servei: L'usuari inicia el procés seleccionant el tipus de vehicle i el servei desitjat.

L'usuari inicia el procés seleccionant el tipus de vehicle i el servei desitjat. Càrrega de documentació: Es requereixen documents com el DNI, permís de circulació i fitxa tècnica del vehicle, que poden ser pujats a través de la plataforma.

Es requereixen documents com el DNI, permís de circulació i fitxa tècnica del vehicle, que poden ser pujats a través de la plataforma. Pagament del tràmit: Es realitza a través de mètodes segurs com targeta de crèdit o Bizum.

Es realitza a través de mètodes segurs com targeta de crèdit o Bizum. Signatures electròniques: Després del pagament, se sol·licita la signatura electrònica a totes dues parts involucrades.

Després del pagament, se sol·licita la signatura electrònica a totes dues parts involucrades. Recepció de documents: El nou permís de circulació s'envia al domicili de l'usuari en aproximadament 15 dies, amb un justificant provisional per a circular immediatament.

Transferencia24 et manté sempre informat mitjançant missatges de SMS que et notifiquen sobre l’evolució del teu tràmit / Pilar Cortés

Seguretat i confiança: Per què Transferencia24 és la millor opció per a transferir el teu vehicle a Girona

Transferencia24 assegura la protecció de dades personals i la seguretat de les transaccions mitjançant el compliment de les normatives de protecció de dades i l'ús de plataformes de pagament segures.

Transferencia24 és una solució moderna i eficient per a la transferència de titularitat de vehicles. Amb el seu enfocament completament en línia, facilita molt els procediments necessaris per a vendre o comprar un vehicle, garantint seguretat, rapidesa i comoditat per a tots els usuaris.