UPA adverteix que el decret de benestar animal retallarà la producció dels ramaders de porcí

La Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) ha advertit de les "conseqüències greus" que podria tenir una disposició final del Reial Decret 159/2023 sobre Benestar Animal, que busca reduir la densitat animal a les granges de porcí, cosa que suposarà retallar la producció d'aquests ramaders. Així, la disposició obliga les granges a ampliar les instal·lacions o reduir el nombre d'animals, de manera que UPA tem que incrementarà els costos per als guanyadors i reduirà la rendibilitat. La disposició afectarà totes les explotacions a partir del març del 2025, i s'està aplicant ja als projectes de noves granges.

Per això, una delegació d'UPA s'ha reunit amb el director general de Sanitat de la Producció Agroalimentària i Benestar Animal, Valentín Almansa, per traslladar les pèrdues que provocaria aquesta mesura entre els ramaders de porcí. Davant la dificultat o impossibilitat d'ampliar les granges, els ramaders es veuran obligats a reduir el nombre d'animals que hi són presents, cosa que en reduirà "fortament" la rendibilitat.

Pèrdues compensades

Com a conseqüència, explica UPA, aquestes pèrdues haurien de ser compensades per les integradores (el model majoritari al sector porcí), que haurien de pagar més als ramaders per la criança dels animals. Així mateix, per mantenir la rendibilitat de les granges de porcí, UPA traslladarà les seves propostes a tota la branca productora porcina a la Interprofessional Interporc per elaborar un pla conjunt i transmetre'l al Ministeri d'Agricultura.

El departament de Luis Planas ha reconegut ser conscient dels efectes de la reducció d'animals a les granges i s'ha mostrat obert a incrementar la densitat si el sector presenta un pla amb mesures relacionades amb el benestar animal. Entre les mesures podria estar la instal·lació de materials manipulables, una mena de "joguines" per als porcs que evitarien possibles lesions que sovint es causen, explica UPA.