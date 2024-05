Vols conèixer la nova línia d'ajudes per a estudiants?

L'escolaritat gratuïta és un dels punts forts del nostre país, però què passa amb la qualitat? Aquest tema està a debat des de fa anys: escola pública, privada o concertada? En aquest cas us vinc a explicar la nova línia d'ajudes que ofereix el Govern per estudiar. Aquesta línia destinarà 2.500 milions d'euros a l'Educació, a través d'un reial decret de beques d'educació pel curs 2024/2025. Vols saber com demanar-les?

Les beques del Govern

La convocatòria de març

Si tens fills escolaritzats després de 2006 pots arribar a cobrar fins a 1.700 euros per fill.

Aquestes beques s'obriran pel curs que ve i tindran dues convocatòries.

La del mes de març anirà destinada a estudiants de Batxillerat, Formació Professional, màsters, postgraus i ensenyaments d'idiomes, artístics, esportius i religiosos superiors.

Uns 7.440.0000 estudiants es beneficiaran d'aquestes beques.

La convocatòria de maig

Aquesta convocatòria estarà orientada a alumnes d'educació especial: persones amb discapacitat, trastorns greus de comunicació i llenguatge, malalts amb trastorn de l'espectre autista i amb altes capacitats intel·lectuals.

Aquesta convocatòria beneficiarà uns 249.000 alumnes

Com sol·licitar les beques MEC

Primer de tot és important complir amb els requisits que demanen:

Tenir nacionalitat o residència espanyola en vigor. En aquest supòsit també s'accepta que tinguis la nacionalitat o residència d'algun estat membre de la Unió Europea.

En aquest supòsit també No tenir cap títol d'educació igual o superior

Si pateixes un grau de discapacitat ha de ser igual o superior al 25%

S'exigirà la formalització de la matrícula universitària i d'un mínim de crèdits durant el primer any d'universitat o Formació Professional. A més, si fas una carrera científica o d'enginyeria , t'exigiran que tinguis el 65% aprovat i un 90% en el cas de carreres socials o d'humanitats.

A més, si fas una carrera científica o d'enginyeria i un 90% en el cas de carreres socials o d'humanitats. No superar el límit de rendes dins la unitat familiar de convivència. El llindar 1 serveix per mesurar el nivell de pobresa, el 2n i el 3r per altres paràmetres.

Les beques MEC / mamewmy

Els llindars que no podem passar per sol·licitar la beca MEC en la unitat de convivència

Un membre: llindar 1, 9.314 euros; llindar 2, 12.897 euros i, llindar 3 fins a 15.567 euros

llindar 1, 9.314 euros; llindar 2, 12.897 euros i, llindar 3 fins a 15.567 euros Dos membres: llindar 1, 13.971 euros; llindar 2, 23.723 euros i, llindar 3 fins a 26.573 euros

llindar 1, 13.971 euros; llindar 2, 23.723 euros i, llindar 3 fins a 26.573 euros Tres membres : llindar 1, 18.629 euros; llindar 2, 32.201 euros i, llindar 3 fins a 36.069 euros

: llindar 1, 18.629 euros; llindar 2, 32.201 euros i, llindar 3 fins a 36.069 euros Quatre membres: llindar 1, 23.285 euros; llindar 2, 38.242 euros i, llindar 3 fins a 42.835 euros

llindar 1, 23.285 euros; llindar 2, 38.242 euros i, llindar 3 fins a 42.835 euros Cinc membres: llindar 1, 27.012 euros; llindar 2, 42.743 euros i, llindar 3 fins a 47.877 euros

llindar 1, 27.012 euros; llindar 2, 42.743 euros i, llindar 3 fins a 47.877 euros Sis membres: llindar 1, 30.737 euros; llindar 2, 46.142 euros i, llindar 3 fins a 51.685 euros

llindar 1, 30.737 euros; llindar 2, 46.142 euros i, llindar 3 fins a 51.685 euros Set membres : llindar 1, 34.463 euros; llindar 2, 49.503 euros i, llindar 3 fins a 55.450 euros

: llindar 1, 34.463 euros; llindar 2, 49.503 euros i, llindar 3 fins a 55.450 euros Vuit membres: llindar 1, 38.189 euros; llindar 2, 52.849 euros i, llindar 3 fins a 59.199 euros

Una de les novetats d'aquesta actualització dins els llindars familiars és que s'incrementen en un 5%.