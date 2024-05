21 empreses gironines opten als Premis Etalentum a les millors polítiques de recursos humans

21 empreses de Girona són les candidates als Premis Etalentum 2024, que tindran lloc el pròxim dimarts 4 de juny en una gran gala que reunirà a personalitats del món empresarial gironí i que serà presidida per l'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas.

Aquests premis són una iniciativa que reconeix a les empreses que desenvolupen millors polítiques de recursos humans i tenen com a objectiu de donar visibilitat a aquelles organitzacions que promouen l'excel·lència en la gestió del talent.

Les empreses finalistes són Puratos Food Innovation, Kave Home, Liquats vegetals, La Selva, El Celler de Can Roca, Comexi, Som Energia, Boadas 1880, TM Comas, BDF Ingredients, Eco- basics, Refrica, Cuinats Jotri, Q-Railing, Playbrand, The Smart Lollipop, Coordinadora ONG solidàries, Saratoga, Bewolfish, Iqua Robotics i DCU Tecnològic.

Un Comitè d'Experts format per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Girona, la Cambra de Comerç i la Universitat de Girona, entre d'altres institucions, ha estat responsable d'escollir a les empreses candidates. Aquestes empreses són posteriorment votades, mitjançant una enquesta, per les persones que viuen i treballen al territori.

Les guardonades seran tres, una per cada categoria en funció del seu volum, i no es coneixerà el resultat fins al mateix acte d'entrega dels premis. "Les empreses candidates representen el dinamisme i la competitivitat del sector empresarial gironí i son exemple de l'alt nivell de les seves polítiques de recursos humans. Totes les candidates són per nosaltres ja guanyadores, però l'expectació per conèixer a qui ha premiat la ciutadania i la transparència del procés afegeixen un toc d'emoció i de rellevància a l'esdeveniment", afirmen David Boixader i Jaume Alemany, cofundadors d'Etalentum, companyia de selecció de personal.