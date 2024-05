La 23ª edición de Construmat evidencia la necessitat de crear referents i apostar pel lideratge femení

Les dones representen a Espanya tan sols l'11,2% dels treballadors del sector de la construcció, sumant un total de 154.000 dones. Això afirma l'informe 'Dones en el sector de la Construcció 2023', elaborat per la Fundació Laboral de la Construcció (FLC). Els rols de gènere tradicionals, la percepció històrica de la feina, la falta de referents i les polítiques de conciliació són alguns dels factors que han potenciat la masculinització del sector. No obstant, els últims anys, la indústria de la construcció, igual com altres camps, està experimentant un canvi de paradigma, apostant cada vegada més pel lideratge femení.

Catalunya, concretament, és el tercer territori de tot l'estat amb més presència femenina en la construcció, representant el 12,8% del total de treballadors. De fet, les dones que es dediquen a la construcció a Catalunya representen el 7,3% del total de treballadors del sector. A fi d'abordar i analitzar el paper creixent de les dones en aquest camp, el mes de maig passat, l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE) va organitzar una taula rodona en el marc del Sustainable Building Congress del saló Construmat. L'esdeveniment va reunir destacades professionals del sector per debatre sobre temes com el lideratge femení, les barreres per accedir a posicions de direcció i les oportunitats per fomentar la igualtat de gènere en la indústria.

Patricia Martínez, secretària general d'APCE i CEO de la constructora TARRACO, va moderar la taula rodona i va destacar la dificultat per obtenir dades fiables sobre la presència femenina al sector. «Per cada dona que treballa al sector, hi ha deu homes», va assenyalar Martínez, remarcant la necessitat d'augmentar la visibilitat i el suport a les dones en la construcció.

Lideratge femení

El primer bloc de la discussió es va centrar en l'estil de lideratge femení. Ana Puig-Pey, arquitecta i codirectora del Màster en Direcció d'Empreses Immobiliàries Innovadores de l'Escola Sert (COAC), va afirmar que les dones aporten un lideratge més col·laboratiu i social. Verónica Giró, sòcia fundadora i gerent de 4ARK, va afegir que les dones són més resilients i estan altament compromeses amb les relacions socials, habilitats que influeixen positivament en la seva manera de dirigir equips.

Elena Massot, vicepresidenta primera d'APCE i CEO de Grup Vertix, va remarcar la importància de complementar les habilitats d'homes i dones per aconseguir equips equilibrats. Maite Ramos, directora general de BIS 211, va destacar la necessitat d'un entorn que permeti la conciliació entre feina i vida personal perquè les dones puguin assumir rols directius.

Barreres i solucions

En el segon bloc, les ponents van discutir les dificultats per accedir a càrrecs directius, especialment la conciliació entre vida personal i professional. Puig-Pey va assenyalar que els horaris laborals són un obstacle significatiu, mentre que Giró va emfatitzar la importància del suport familiar. Massot va esmentar la sobrecàrrega de funcions executives com una barrera, i Ramos va cridar a implementar polítiques de conciliació que beneficiïn tots els empleats.

Fomentant el canvi

Finalment, també es van abordar els reptes i oportunitats per promoure la igualtat de gènere en la construcció. Puig-Pey va advocar per mesures institucionals que garanteixin la inclusió de dones, mentre que Massot va suggerir incentius com bonificacions i segells de qualitat per a empreses que promoguin la paritat de gènere. Giró va destacar la gestió per objectius com una eina per a l'autogestió del temps de treball, i Ramos va remarcar la importància del compromís entre empresa i treballadors per a una relació laboral flexible.

Patricia Martínez va tancar la taula rodona amb un missatge esperançador, expressant el seu desig de veure un futur en què ser dona en el sector de la construcció deixi de ser una raresa: «Espero poder veure com deixem enrere un sector en el qual el fet de ser dona sigui una anècdota». Malgrat els avenços, el creixement de la presència femenina en el sector continua sent lent, amb un increment de l'1% l'any passat.

23a edició de Construmat

La 23a edició de Construmat, el saló de la construcció de Fira de Barcelona, va tancar les portes el 23 de maig després de tres dies d'intensa activitat al recinte de Gran Via. Amb un total de 21.027 visitants, un 40% més que en l'edició anterior, l'esdeveniment s'ha reafirmat com la principal trobada firal del sector a Espanya.

El saló ha comptat amb la participació de 314 expositors i més de 600 marques representades, cosa que suposa un increment del 50% en comparació amb el 2023. Aquest creixement ha anat acompanyat per una aposta decidida per la innovació i la sostenibilitat, destacant la construcció industrialitzada com la gran protagonista. Una metodologia que consisteix en la fabricació d'elements estructurals en fàbrica per al seu posterior acoblament en obra i que s'ha perfilat com una de les tendències més eficaces per al futur de la indústria. També hi han tingut un paper rellevant la construcció en fusta, els nous materials i els sistemes que milloren l'eficiència energètica i l'estalvi d'aigua als edificis.

Xavier Vilajoana, president de Construmat i d'APCE Catalunya, ha expressat la seva gratitud pel suport de més de 130 associacions professionals i institucions, així com de les empreses del sector. «Construmat és un esdeveniment del sector i per al sector. En aquesta edició, el saló ha fet un pas endavant en el seu objectiu d'aportar valor afegit, solucions i negoci als nostres professionals, i estem segurs que continuarem creixent en el futur juntament amb aquesta indústria clau i en plena transformació», ha declarat Vilajoana.

"El saló ha fet un pas endavant per aportar valor afegit als professionals" Xavier Vilajoana — President de Construmat i d'APCE Catalunya

Oportunitat de negoci

Per la seva banda, Roger Bou, director de Construmat, ha ressaltat la diversitat de l'oferta presentada en aquesta edició, que hi ha inclòs un ampli espectre de l'ecosistema de la construcció, oferint nombroses oportunitats de negoci gràcies a la innovació i la sostenibilitat com a requisits fonamentals.

Construmat 2024 no només ha sigut un aparador comercial, sinó que també ha ofert un programa atapeït de continguts i activitats professionals. Entre els principals atractius ha destacat una casa de dues plantes fabricada en fusta i altres elements naturals. A més a més, el Sustainable Building Congress ha comptat amb la participació de més de 120 ponents i el Marroc, com a país convidat, ha presentat els seus projectes d'infraestructures per al Mundial de futbol del 2030.

Així mateix, el PropCon-Hub ha acollit més de 20 'start-ups' de l'àmbit de la construcció, s'han realitzat 10 tallers pràctics i s'han atorgat els Premis Construmat, comissariats per la Fundació Mies van der Rohe. Aquests premis han reconegut dues obres, una a Cornellà i una altra a Alemanya, que s'han erigit sota criteris de sostenibilitat.

La pròxima edició de Construmat se celebrarà del 20 al 22 de maig de 2025 al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, i promet continuar amb la tendència de creixement i suport a la innovació en el sector de la construcció.