Els enginyers gironins celebren el Dia de la Professió

Uns 150 enginyers gironins, familiars i convidats d'institucions es van trobar divendres al Mas Solà de Santa Coloma de Farners amb motiu del Dia de la Professió que organitza el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona.

Durant l'acte es va fer un reconeixement als enginyers i enginyeres que compleixen 25 i 50 anys de col·legiació i, com a novetat, els que porten 60 anys col·legiats. També es va donar la benvinguda a la trentena d'enginyers i enginyeres que s'han col·legiat durant aquest any.

Els col·legiats que han celebrat els 25 anys de col·legiació. / EnginyersGi

La jornada va incloure dos homenatges. Per una banda, un reconeixement a Enric González Milà, ex Cap del Servei d'Empresa del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya a Girona que ha deixat el càrrec per jubilació. Per altra banda, es va aprofitar el Dia de la Professió per retre homenatge a Josep Ensesa Gubert. El promotor de la urbanització de S'Agaró (que enguany celebra el centenari) va ser un dels membres fundadors del Col·legi, el va presidir durant 10 anys del 1948 al 1958 i des del 1960 és President Honorari d'EnginyersGi. En representació de la família hi van assistir Xavier i Lluís Sibils i Ensesa, nets del promotor i perit industrial.

L'acte va estar presidit per Joan Martí, director dels Serveis Territorials d'Economia i Hisenda a Girona, i el degà del Col·legi, Jordi Fabrellas. El Dia de la Professió va acabar amb un sopar amb tots els assistents.