UGT denuncia l'acomiadament "injustificat" d'una membre del comitè d'empresa de Tradeinn

El sindicat UGT denuncia que l'empresa de venda en línia de material esportiu amb seu a Celrà, Tradeinn, ha fet fora de manera "injustificada" la treballadora Vanessa Puebla Gómez, membre del comitè d'empresa i treballadora amb discapacitat reconeguda.

Des del sindicat consideren que la delegada de riscos laborals pateix una "doble discriminació". Asseguren que la treballadora ha estat acomiadada perquè pateix problemes físics que no permeten que pugui dur a terme algunes tasques, tanmateix, Vanessa Puebla explica que "se'm reconeixen les limitacions, però no es respecten a l'empresa". Així, assegura que no han adaptat les seves funcions ni han optat per recol·locar-la dins de la companyia.

A més, el secretari general d'UGT a les comarques gironines, Maxi Rica, exposa que aquesta treballadora que ja va ser acomiadada a finals de gener del 2022 quan es va presentar a les llistes del sindicat per formar part del comitè. Posteriorment, a finals d'any, va haver de ser readmesa. Per això, dels d'UGT afirmen que "aquest acomiadament es produeix, a més, en un context de reiterades traves i obstacles imposats per l'empresa per impedir el correcte exercici de les seves funcions com a representant dels treballadors i treballadores".

Rica ha denunciat que la firma gironina exerceix "pressions" amb l'objectiu que treballadors amb problemes físics marxin. Segons el secretari genera del sindicat a Girona, l'objectiu de Tradeinn és "maximitzar el guany i benefici en contra del dret i principi democràtic de l'empresa". "Som números", afirma Vanessa Puebla. Segons l'extreballadora, que feia 5 anys que formava part de la plantilla, "no hi ha casos de persones siguin recolocades", malgrat tenir problemes físics. "Tenim embarassades fent esforços", afirma.

Maxi Rica considera que l'empresa de comerç electrònic hauria de ser un exemple de gestió amb els seus treballadors a les comarques gironines donada la seva mida -l'any passat va facturar uns 500 milions d'euros-. Tanmateix, Rica exposa que les condicions dels treballadors "acaba sent insostenible" i "el que fan és que la gent acabi marxant".

El sindicat explica que ja ha denunciat en reiterades ocasions aquestes situacions a Inspecció de Treball. "Vam fer diferents denúncies prèvies. L'empresa, tot i ser coneixedora de les denúncies va acomiadar a la treballadora", exposa Rica. Ara treballen per presentar una demanda als jutjats.

Diari de Girona s'ha posat en contacte amb Tradeinn. David Martín, CEO i propietari de la companyia, nega les acusacions.