El frau alimentari causa danys d'entre 30.000 i 50.000 milions de dòlars anuals

L'OMC (Organització Mundial del Comerç) ha presentat una publicació sobre el comerç il·lícit de productes alimentaris i el frau alimentari. S'hi recullen les opinions de col·laboradors d'organitzacions internacionals, ONG i el sector privat. Concretament, els autors assenyalen que el comerç il·legal d'aliments i el frau alimentari causen danys considerables al comerç internacional i a la salut pública, amb pèrdues econòmiques anuals estimades entre 30.000 i 50.000 milions de dòlars (excloses les begudes alcohòliques).

Com a resposta, sostenen que una acció global requereix una combinació de mesures reguladores, d’aplicació de la llei, de cooperació de la indústria i d’educació dels consumidors. Segons la publicació, la prevenció és l'estratègia més rendible per als governs i la indústria alimentària, ja que contribueix a garantir la seguretat dels consumidors, mantenir la integritat dels productes i conservar la reputació de les marques. "Hem d'aprofitar aquests acords, i de fet totes les eines de l'OMC, per lluitar contra el comerç il·lícit i el frau alimentari".

Elements importants en l'àmbit normatiu

En l'àmbit normatiu, la directora general de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, va subratllar la importància del marc jurídic de l'OMC, en particular els acords sobre mesures sanitàries i fitosanitàries (MSF) i obstacles tècnics al comerç (OTC), però també l'Acord sobre Facilitació del Comerç de l'OMC, que facilita els fluxos comercials legals i serveix d'eina essencial per frenar la falsificació de productes alimentaris i begudes.

"Hem d'aprofitar aquests acords, i de fet totes les eines de l'OMC, per lluitar contra el comerç il·lícit i el frau alimentari", va declarar la directora general, expressant la seva esperança que aquesta publicació estimuli futurs debats i accions sobre el tema.