Preveuen més contractació per la campanya d’estiu a Girona

La campanya d’estiu generarà al voltant de 12.400 contractes a les comarques gironines, un 10,3% més que l’any passat, segons els pronòstics publicats per l’empresa de recursos humans Randstad.

Les previsions apunten que el mercat laboral mostra una «clara tendència positiva» de cara als pròxims mesos, amb «dinamisme» en sectors «clau» com l’hostaleria, el comerç, el transport i la logística.

A Catalunya, la campanya d’estiu generarà al voltant de 97.060 contractes, un 13,9% més respecte dels més de 85.000 que es van registrar l’any passat. Catalunya serà la segona comunitat autònoma de l’Estat que més llocs de feina crearà, només per darrere d’Andalusia (110.375). A tot l’Estat es calculen al voltant de 600.000 contractes, un 12,4% més que fa un any, però encara lleugerament per sota dels registres prepandèmia del 2019.

Per demarcacions, els contractes s’enfilen a totes les províncies catalanes. Segons Randstad Barcelona registrarà 67.700 contractes, un 14,8% interanual més; Tarragona 11.750, un 17,6% més; i Lleida 5.210, un 4,7% més. Girona és la segona província on més llocs de feina es crearan per la temporada turística.

Sector serveis

Per sectors, el 40% dels contractes se signaran en hotels (més de 150.000) i restaurants (més de 87.000). Per part seva, transport i logística ocuparà el 38% del total de contractes amb més de 232.000; comerç, el 17% (més de 106.300), i lleure i entreteniment, gairebé el 4% (més de 22.250).

Pel que fa a l’any passat, el sector que més creixerà serà l’oci i l’entreteniment, amb un 35%, seguit pels restaurants, amb una pujada del 29%, i hotels, que experimentarà un augment del 15%. A més, el negoci de la indústria del transport i la logística augmentarà un 11% i, l’únic sector que decreix lleugerament respecte al 2023 és el comerç, amb un descens del 2%, que ja registrava aleshores un volum elevat de contractes.