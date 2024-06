Revolta Pagesa reclama formar ja un govern estable per "començar a treballar i donar solució" a les seves demandes

Revolta Pagesa ha reclamat als partits polítics formar "ja" un govern "estable" per "començar a treballar i donar solució" a les seves demandes. Representants de la plataforma agrària s'han reunit al Parlament amb representants del PSC, Junts, Comuns i CUP i els han presentat oficialment el gremi de la pagesia catalana i el manifest d'Aranguren, que recull les demandes que van signar fa una setmana amb pagesos d'altres punts de l'Estat i de França després de tallar diversos passos fronterers. Ramon Rojo, membre del grup gestor de Revolta Pagesa, ha fet una valoració "positiva" de la trobada i ha admès que les diferents convocatòries electorals han estat una "trava" per fer avançar les seves demandes.

"De moment està tot molt aturat perquè s'ha de constituir el nou govern", ha lamentat Rojo des del Parlament. El portaveu dels pagesos ha assegurat que no volen unes noves eleccions i ha avisat que el sector farà "tota la pressió possible i tot el soroll" per defensar les seves propostes. En qualsevol cas, el col·lectiu ha descartat més mobilitzacions a curt termini.

"Ens estem entenent bastant"

"Amb la pressió que estem fent estem aconseguint que ens escoltin i que a l'hora de legislar ens tinguin en compte", ha dit Rojo. "De moment ens estem entenent bastant", ha afegit. Rojo ha detallat que en la trobada han traslladat als diferents partits que el sector "necessita" rebre els ajuts que el Govern els deu "des de fa temps". De moment Revolta Pagesa no té concretades més trobades amb representants polítics.