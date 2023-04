Consumir aliments de proximitat i producció ecològica té múltiples avantatges, i cada cop són més els consumidors que tenen l'hàbit de mirar l'etiqueta per comprovar l'origen de qualsevol producte. Cadascú per una raó diferent: qualitat, salut, protecció del medi ambient o donar suport a l'entorn rural al seu territori. O per totes alhora. En qualsevol cas, hi ha una cosa que és clara, i és que perquè a les botigues es puguin trobar productes locals han d'existir productors de proximitat, als quals s'ha de cuidar i promoure. És per això que BBVA ha convocat juntament amb El Celler de Can Roca la quarta edició dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles.

Aquests guardons busquen reconèixer aquells ramaders, agricultors i productors d'aliments que aposten per mètodes que contribueixen al desenvolupament sostenible. Per exemple, amb la restauració de pràctiques artesanals, la recuperació de cultius, la reducció de la petjada de carboni, l'impuls de mesures d'eficiència energètica i hídrica, la gestió de residus, la protecció de la biodiversitat o la fixació de llocs de treball de qualitat i de població, entre d'altres. Tot plegat, l'impuls de l'entorn rural. Els guanyadors no només obtenen una àmplia visibilitat, sinó que el producte passa a formar part d'una recepta elaborada pels germans Roca. Fins ara ja s'han posat en aquest mapa 26 productors fruit de les tres edicions dutes a terme.

Un reconeixement a aquells productors que han aconseguit quadrar la sostenibilitat econòmica amb la mediambiental. És a dir, posar en marxa un negoci que no només és rendible, sinó que també està tenint un impacte positiu al seu entorn i demostrant que la producció d'aliments ecològics pot servir de palanca per a la millora social de les zones rurals i la protecció del medi ambient. La quarta edició del concurs, el termini del qual finalitza el 26 de maig, vol seguir la línia iniciada amb les convocatòries anteriors, i que ja ha servit per donar un impuls important a projectes marcats pels seus valors positius.

Productes lactis com abans

Un dels guanyadors de l'edició de l'any passat va ser El Cantero de Letur, una lleteria ecològica dirigida per Pablo Cuervo-Arango a Letur (Albacete) que recupera les formes de ramaderia tradicionals i les elaboracions artesanals, no afegeix cap additiu als seus productes lactis i es preocupa pel benestar de les seves vaques, cabres i ovelles. “Hem guanyat molta visibilitat des que va rebre el premi, s'ha notat”, assegura Cuervo-Arango, responsable de l'empresa des del 1999, quan va agafar el testimoni del seu pare: “Va començar el 1990 amb el somni de crear una formatgeria ecològica, quan ni tan sols hi havia certificacions, amb l'objectiu de dinamitzar la zona i fer front a la industrialització sense fre del sector de l'alimentació”.

El camí va ser dur al principi, però després El Cantero de Letur no ha parat d'evolucionar i créixer, sempre amb un valor primordial: “Posem molta cura i afecte en tot el que fem, tant en el tracte dels nostres animals com en l'elaboració dels nostres iogurts, quefirs, batuts o formatges”, explica el propietari, que ressalta que la seva activitat està regida per un triple respecte: al medi ambient, a les condicions laborals justes i al territori. En aquest sentit, sembla que l'objectiu primigeni del seu pare s'ha complert de sobres, ja que moltes famílies han pogut quedar-se al poble, han revitalitzat l'escola i fins i tot han impulsat projectes com Letur Repuebla, amb la construcció d'un edifici d'habitatges per acollir persones que vulguin treballar a la zona.

Amb el temps han anat posant en marxa mesures que redueixen encara més el seu impacte ambiental, com ara la reutilització de l'aigua o l'autoconsum elèctric. Tot i això, el principal motiu pel qual cada vegada tenen més clients és una mica més bàsic i universal: el sabor. “La qualitat segueix sent el nostre principal argument, perquè elaborem productes que només porten els ingredients tradicionals i cap additiu ni químic. I això es nota. A més, les llets d'ovella i cabra són més digeribles que la de vaca i amb més propietats”, recalca Pablo Cuervo, que justifica plenament el preu una mica superior que pugui tenir un iogurt ecològic respecte als industrials: “No només és el que veus , sinó tot el que hi ha al darrere, com fem les coses. Quan veus un producte amb un preu molt baix, no dubtis que hi ha algú que està patint perquè sigui així”.

Ous que canvien el sistema

En la mateixa línia s'expressa Enedina González, responsable d'Ecogranja La Pradera de Orgaz (Toledo), un altre dels guanyadors de l'edició del 2022 dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles. En aquest cas, posen el focus en un únic producte, els ous ecològics, i l'inici del seu negoci també respon a un somni patern: “El meu pare tenia com a hobby criar gallines ponedores, i quan amb la família vam tornar de Veneçuela a Espanya, vam decidir engegar un projecte, però amb l'objectiu que no només fos rendible econòmicament, sinó que també tingués un impacte positiu sobre el planeta i l'economia local. I en què ens preocupéssim del benestar de tots i cadascun dels animals”, detalla.

L'ou és un producte de consum massiu a Espanya –d'un a dos diaris per persona– i que ha patit durant les últimes dècades un imparable procés d'industrialització i massificació, així que per a la família González significava un bon punt de partida per “canviar les coses” i demostrar que es pot produir un producte reeixit a nivell econòmic a partir “d'una xarxa de petites granges properes a un gran centre urbà on es té en compte el benestar de les gallines, la qualitat del producte i el compromís mediambiental”.

Així, a Ecogranja La Pradera afegeixen a tots els requisits necessaris perquè un ou obtingui el certificat d'ecològic un extra de sostenibilitat, ja que tenen com a objectiu assolir la neutralitat de carboni mitjançant l'ús d'energies renovables, una flota elèctrica de transport i mecanismes de compensació. A més d´apostar per un model basat en petites granges que impulsa el desenvolupament local. Motius més que suficients per rebre un dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles. "Va ser una pujada d'energia, perquè no només ens va aportar visibilitat, sinó també la certesa que hem de seguir endavant amb el nostre projecte", explica Enedina González, que avança que ja estan mirant d'ampliar la xarxa de granges col·laboradores.

En aquest sentit, aquests premis volen representar un abans i després per als productors, però també per a tota la societat. Perquè comptar amb productors capaços d'elaborar aliments de manera sostenible, amb un impacte positiu sobre els seus territoris i, a més, amb una qualitat que es fa evident des de la primera mossegada no deixa de ser un autèntic privilegi, del qual tots en sortim beneficiats.