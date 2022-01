El Departament d'Educació va anunciar ahir que allargarà la mesura extraordinària dels nomenaments diaris, de moment, una setmana més.

La fórmula exprés, que va entrar en vigor el 7 de gener per a cobrir les baixes dels docents en un termini de vint-i-quatre hores i garantir així el funcionament presencial dels centres educatius en plena operació tornada a les aules després de les vancaces de Nadal, s'havia d'esgotar el 21 de gener. Però l’expansió de la sisena onada, amb 129.318 positius acumulats en els darrers deu dies i 132.233 persones confinades a les escoles catalanes, ha obligat al govern de la Generalitat a allargar la mesura. I és que des de la seva aprovació (i fins el 21 de gener), el Departament d'Educació ja ha nomenat un total de 9.335 substituts, 963 dels quals a la província de Girona.

La portaveu territorial del sindicat USTEC-STES a les comarques gironines, Glòria Polls, va assenyalar que «la mesura és insuficient des del tercer dia de la seva aplicació perquè ja no pot donar resposta a les necessitats dels centres». En aquest sentit, va recordar que ahir «el 54,39% de les baixes de mestres a la província de Girona van quedar sense cobrir», i va advertir que «els centres i els equips directius estan totalment desbordats, assumint gestions burocràtiques i administratives per sobre de les pedagògiques».

Per la seva banda, la comunitat educativa va fer un esforç per a aplaudir la mesura, tot i que es va mostrar escèptica. «Em sembla perfecte que es facin nomenaments diaris, però sempre i quan es compleixin», va sentenciar la directora de l’Escola Montserrat Vayreda de Roses, Marta Juanola. Qui també va donar el vistiplau a la continuitat de la mesura va ser el director de l’Institut Montilivi de Girona, Rubén Pino. «És positiu que es nomenin professors cada dia, però també ens agradaria que fos així durant tot el curs», va remarcar. A més, va reivindicar que «la manca de professors fa que encara que es facin nomenaments cada dia, les especialitats quedin buides cada dia». Amb tot, va admetre que no li han arribat tots els substituts per a cobrir els docents titulars de baixa, i va reclamar que «seria més útil que ens enviessin dos professors de guàrdia mentre s’allargui aquesta situació que fer venir docents cada setmana perquè cada vegada que ve algú has de fer tràmits, donar-los d’alta a les aplicacions internes i tornar-ho a explicar tot».

Un nou «modus operandi»

Els nomenaments deserts han tensat encara més la logística dels centres educatius, que ahir es van veure obligats a tornar a improvisar. En el cas de l’Institut Montilivi de Girona, aquesta nova casuística els va obligar ahir a agrupar els alumnes de dues classes del mateix curs (superant els més de quaranta estudiants) a la sala d’actes per a poder cobrir l’hora amb un professor de guàrdia.

Un escenari de supervivència que també es va desplegar ahir a l’Escola Montserrat Vayreda de Roses, on van haver de reunir en una mateixa aula els alumnes immunitzats (en aquest cas, que han passat la covid-19 en els darrers tres mesos) de dues classes confinades. «El mestre ha de fer classe als cinc alumnes que són a l’aula i als que s’han d’estar a casa», va reclamar la directora del centre, i va afegir que la situació «ja és insostenible».

En paral·lel, CCOO va denunciar ahir el Departament de Salut a la Inspecció de Treball per «no dotar del material de protecció necessari» els professionals de l’educació dels centres catalans, un fet que considera un «incompliment de la llei de protecció de la salut». Desenes de persones es van concentrar ahir al matí davant del Departament d’Educació lamentant que no disposen de prou mascaretes FFP2 i alertant que la situació, derivada de la sisena onada de la pandèmia, és «greu». A més, el sindicat va assenyalar que en un 65% dels centres no s’estan cobrint totes les baixes, en un 75% no disposen de prou material, i en un 90% «passen fred», ja que només disposen de ventilació natural.