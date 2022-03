El servidor dels centres educatius i les entitats que formen part de la xarxa Maristes Catalunya ha patit un "atac informàtic greu".

Segons ha pogut saber el Diari de Girona, l'impacte és de caràcter intern i "afecta als correus electrònics dels treballadors". Per la seva banda, la institució sosté que no s'ha produit cap afectació a nivell de les pàgines web, que funcionen amb "normalitat".

L'entitat assenyala que estan treballant per a restablir-ne el servei. De moment, des del centre educatiu Maristes Girona alerten que les comunicacions amb l'escola a través del correu electrònic o algunes aplicacions es poden veure afectades, pel que demanen que en cas d'haver de contactar amb el centre es faci per via telefònica.