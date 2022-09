És el millor moment per a opositar. Aquesta és la conclusió que es treu quan t’apropes al món de l’Ocupació Pública. L’important nombre de places ofertes, unit als reptes que ens planteja la tardor (la crisi energètica, la guerra d’Ucraïna i l’elevada inflació, com a elements d’una tempesta econòmica perfecta) fa que siguin molts els que veuen en l’Ocupació Pública la millor opció professional.

Des de les acadèmies d’oposicions, confirmen aquesta idea. «Estem en un moment històric» assenyala l’Estel Teixidor, responsable del centre d’ADAMS a Girona. «Qui estigui pensant en opositar, té ara la millor oportunitat per a fer-ho. A més de la macro oferta estatal, la major de tota la història amb més de 44.000 places, la Generalitat ha publicat una oferta amb gairebé 47.000 places, a les quals se sumen les més de 12.000 de l’Institut Català de Salut, i les nombroses places de les corporacions locals».

Totes aquestes ofertes tenen com a objectiu cobrir llocs de treball per a diferents perfils professionals i tots els nivells formatius (graduat en ESO, batxillerat, universitaris…); així, per exemple, l’oferta de la Generalitat inclou 545 places d’Auxiliar Administratiu (graduat en ESO), mentre que l’Institut Català de Salut ofereix 265 places d’Administratiu (Batxillerat). També hi ha places per als qui tinguin titulació universitària (Tècnics de Gestió o Cos Superior) o els qui posseeixin una formació específica com a Diplomats en Infermeria (1.324 places ofertes pel ICS).

Però, per què ara aquest al·luvió de places? Teixidor assenyala diverses raons: «d’una banda, l’envelliment dels funcionaris: en 8 anys, més de 900.000 empleats públics arribaran a l’edat de jubilació; d’altra banda, la necessària regularització dels interins; i, finalment, els endarreriments en els calendaris de l’ocupació pública provocats per la pandèmia, quan es van haver d’endarrerir les convocatòries i la celebració d’exàmens».

Davant aquestes perspectives tan esperançadores, moltes persones decideixen preparar el seu accés a l’Ocupació Pública i acudeixen a centres especialitzats: «la gent valora molt l’estabilitat laboral que els proporciona tenir un lloc de treball fix, així com la possibilitat de poder conciliar la vida professional, personal i familiar; igualtat d’oportunitats i possibilitat de desenvolupament professional», destaca Teixidor. Això ha provocat que canviï el perfil dels qui es plantegen opositar: «si fins ara, l’edat mitjana dels opositors estava entre els 31 i els 40 anys, en els últims temps hem vist com aquesta edat ha augmentat: el 36% dels nostres alumnes se situa entre els 41 i els 50 anys. En concret, els majors de 50 anys han pujat quatre punts i suposen el 21% del total», destaca Teixidor.

Com dèiem abans, l’Administració demanda molt més que perfils administratius i hi ha moltes opcions per a tots els nivells de formació. És important, per tant, que busquem aquesta plaça que millor s’adapta a les nostres característiques i que triem la modalitat de formació que respongui millor a les nostres necessitats. A ADAMS, ofereixen llibres, classes presencials i per videoconferència, cursos en línia i una eina de Test perquè l’opositor triï els serveis que l’ajudin en la seva preparació.

I una vegada decidits… algun consell per a aconseguir l’objectiu? Teixidor ho té clar: «No hi ha una fórmula màgica». No obstant això, sí que hi ha alguns elements que ens aproparan més a l’objectiu: «planificació i constància; bones tècniques d’estudi; pensament positiu i suport; i assessorament professional». I sembla que sap del que parla: ADAMS Formació porta 65 anys preparant opositors i ja han ajudat a més de 56.000 persones a aconseguir el seu objectiu: una plaça fixa a l’Administració Pública.