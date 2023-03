L'avançament del curs escolar es consolida i les classes del curs 2023-2024 s'iniciaran la primera setmana de setembre. Ara bé, totes les tardes de setembre seran lectives en lloc de ser ocupades amb activitats de lleure no obligatòries. "Des de l'inici de curs hi haurà matí i tarda", ha dit aquest dimecres en una atenció a mitjans la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, que ha assenyalat que les tardes seran lectives "en pro de l'equitat i la qualitat educativa". Educació, però, encara no té tancada la data d'inici de curs. Gomà ha assenyalat que es concretarà la data "més idònia" un cop s'hagi tractat la qüestió amb la mesa sindical. Ara bé, sí que ha dit que es tindrà en compte que Primària i Secundària comencin el mateix dia.

Gomà ha fet aquestes declaracions després que el Consell Escolar s'hagi reunit en sessió plenària i hagi consensuat que cal "racionalitzar" el calendari escolar i començar amb "normalitat" el curs, és a dir, començar ja amb les tardes lectives.