Un equip gironí necessita 20.000 euros per participar a un concurs de robòtica als Estats Units

El somni mai havia estat tan a prop. Però després de guanyar la fase territorial de la First Lego League a Girona i fer-se dissabte a Cartagena amb la segona posició en una de les categories premiades (la dels valors) en la final nacional del campionat de robòtica, l’equip REM 2 del Col·legi Maristes de Girona podria estar a punt de perdre l’oportunitat de participar en la fase internacional de la competició a Arkansas (Estats Units) si no aconsegueixen el finançament per a assumir les despeses del viatge.

La mestra i entrenadora de l’equip de robòtica (format per alumnes de 5è i 6è de Primària), Roser Casas, xifra en 20.000 euros la suma que necessitarien per a poder viatjar (entre els bitllets d’avió dels 6 integrants de l’equip, 3 acompanyats i l’estada en una residència durant els dies de la competició, que se celebrarà del 18 al 21 de maig). «Per les famílies és un import inassolible, l’única esperança que ens queda és que algú ens ajudi, ja sigui l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Gironès o empreses privades a través d’aportacions econòmiques», assenyala Casas. Tot i que els alumnes ja van posar en marxa una iniciativa per a recollir fons a través de la venda de clauers i contribuir així a finançar el desplaçament a Cartagena per a participar en la final nacional (van aconseguir recollir 900 euros), Casas reconeix que «ara estem parlant d’una quantitat molt superior». El cronòmetre, però, els juga en contra. I és que l’equip ha d’aconseguir recaptar aquesta suma en menys d’un mes per a poder inscriure’s a temps a la competició. «És una oportunitat que no es tornarà a repetir i que va molt més enllà de la robòtica, és una experiència vital, es tracta de conèixer altres maneres de treballar, alumnes amb les mateixes inquietuds i tenir la responsabilitat de defensar un projecte en anglès», detalla. I és que, a més, han elaborat un projecte amb propostes d’estalvi energètic per al centre educatiu, que ha comptat amb signatures de suport de 1.154 alumnes, de P3 fins a 2n de Batxillerat. Amb tot, l’entrenadora de l’equip no es vol rendir. «S’hi han esforçat molt, el nostre deure és lluitar i intentar-ho fins al final», defensa. Mentrestant, però, l’equip seguirà entrenant. «Perfeccionarem el robot i prepararem cada detall de la fase internacional», assegura. Tot i això, Casas destaca que «haver arribat fins la final internacional ja és un èxit per tota la comunitat educativa i pel conjunt de les comarques gironines» i posa en valor «l’esforç i l’entusiasme» de l’equip. Els alumnes, expectants, no volen renunciar a assaborir l’èxit i ahir van ser rebuts pels seus companys de classe entre aplaudiments. David Lysyanskyy, Roger Barrot, Martí Llach, Paula Sancho, Maria Sabrià i Miquel Najjar asseguren que aquesta activitat extraescolar és el seu «moment preferit» de la setmana i celebren que se senten «orgullosos de tot el que hem aconseguit».