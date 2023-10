El 5 d'octubre se celebra el 'Dia Mundial dels i les Docents', un dia molt especial si pensem en què aquestes persones són les que ens han ensenyat a escriure, llegir, comprendre, pensar críticament o filosòficament, entre molts altres camps. Recordem que, gràcies a ells i elles, hem aconseguit fer un bon desenvolupament en l'etapa de creixement i consolidació del nostre ser.

Des de 1994, cada 5 d'octubre, es commemora l'aniversari de la subscripció de la Recomanació conjunta de l'Organització Internacional del Treball (OIT) i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO)

Tot i semblar un entorn molt idíl·lic, també sabem que hi ha de tot en el món de l'ensenyament: podem trobar docents vocacionals i d'altres que no ho són tant i la veritat, que ens poden treure les ganes d'estudiar, entre altres afers, perquè la feina que fan, no ha de ser només de coneixements de la matèria, sinó, també, en àmbits de valors com el respecte i l'ètica.

Gràcies a l'ensenyament primari i secundari, els nostres joves i nosaltres mateixos, hem pogut comprendre i viure moments magnífics que marcaran les nostres vides

Aquest dia serveix per celebrar com els i les docents estan transformant l'educació, per reflexionar sobre l'ajut que necessiten per poder fer aprendre cultura, valors, ensenyaments específics... I això no ho fa un docent sol, ho fa un equip directiu, sota la institució escolar i diré més, sense l'ajuda i la confiança dels pares això és molt difícil.

Les mares i els pares són peces clau en l'ensenyament, juntament amb l'escola. Fer pinya i apostar per un ensenyament de qualitat és fonamental per aconseguir que els nostres fills i filles puguin sortir preparats de l'ensenyament obligatori i del postobligatori si decideixen continuar estudiant més enllà de l'ESO.

"Fem una crida als països perquè intentin que l'educació es transformi a tot arreu, en una professió més atractiva i valorada, en la qual s'apreciï als docents, es confiï en ells i se'ls hi presti l'ajut necessari per satisfer les necessitats de tots els seus alumnes. S'han de prendre mesures audaces, si volem posar fi al declivi actual i aconseguir augmentar el nombre de docents". Missatge conjunt de la Sra. Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, el Sr. Gilbert F. Houngbo, Director General de l' Organizació Internacional de Treball, la Sra. Catherine Russell, Directora Executiva d'UNICEF, i el Sr. David Edwards, Secretari General de la Internacional de l'Educació, amb motiu del 'Dia Mundial dels i les Docents', 5 d'octubre de 2022

La Unesco, UNICEF, l'Organització Internacional del Treball i la Internacional de l'Educació col·laboren per poder celebrar aquest dia tan especial

Aquest 2023 la celebració del 'Dia Mundial dels i les Docents' se centrarà envers la importància de fer quelcom per parar i revertir la tendència a la falta de docents, com a prioritat mundial, ja que, per les condicions i l'estatus social actual, moltes persones decideixen apartar-se d'aquest món, perquè al segle XXI ser docent no és gens senzill. La societat, les comunitats i les famílies han d'estar al costat, fermament, dels docents i de l'ensenyament, per tal que això funcioni.