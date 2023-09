Sempre arribava molt puntual, dels primers, i aquest dijous va entrar a les 8.15, a punt d’arrencar les classes a l’institut Elena García Armada de Jerez de la Frontera (Cadis). Tot just arribar, abans d’asseure’s, va obrir la motxilla i en va treure dos ganivets. «Dels de mànec negre, de cuina, normals», assegura un alumne que espera a les portes del centre quatre hores després dels fets. Sabia clarament quin era el seu objectiu. Se’n va anar contra un altre company de 3r de l’ESO, el curs que tots dos compartien, amb la intenció clara d’acoltellar-lo. El va ferir al braç. L’alumne agredit va sortir corrents. Se’n va anar a buscar refugi a una altra classe, de 4t de l’ESO, on van tancar la porta amb clau, li van posar aigua al braç i una bena, explica un alumne d’aquesta altra aula. Al costat, en un altre 3r, cantaven un aniversari feliç encara aliens a un succés que poc després canviaria l’escaleta de tots els programes matinals de les televisions. «Tu imagina’t que estàs esperant per començar una classe de matemàtiques i passa això», assenyala un altre alumne.

Va ser la professora de Biologia la que era en aquell moment a l’aula i quan va veure que el presumpte agressor s’abalançava armat sobre el seu company va acudir immediatament a mediar. Ella s’ha emportat les ferides de més gravetat i està sent en aquests moments intervinguda a l’hospital de Jerez, tot i que pel que sembla les ferides revesteixin menys gravetat del que al principi es va témer i el glòbul ocular no està afectat. Les ferides són més superficials, al voltant de l’ull i a la parpella i no es tem que pateixi danys irreversibles, va comunicar amb alleujament a les portes de l’institut la consellera de Salut, Patricia del Pozo, acompanyada de la directora del centre, Rosario Coca, i de l’alcaldessa de Jerez, María José García Pelayo. Hi ha dos professors més i un alumne ferits lleus, diu el balanç oficial de Salut.

NO CONSTA CAP PROTOCOL OBERT PER ASSETJAMENT ESCOLAR

El presumpte agressor va sortir de l’aula a buscar alumnes d’un altre tercer d’ESO que estava al costat. La consellera d’Educació va assegurar que «no consta cap protocol obert per assetjament escolar» cap a aquest alumne, que els companys confirmen que tenia necessitats educatives especials però estava integrat a l’aula ordinària, amb atenció de reforç especialitzada. «Sempre estava sol al pati», asseguren els menors que comparteixen amb ell institut. Educació està recollint la informació i la Policia Nacional està recollint testimonis, reconstruint els fets i els antecedents. Alguns companys dels agredits insisteixen en el fet que el dia abans hi va haver una discussió al pati i que al presumpte agressor li van llançar aigua per sobre per burlar-se d’ell. «Demà no vinguis», va advertir el menor que suposadament aquest dijous ha anat armat a l’institut. La directora del centre no va voler confirmar aquest relat ni si hi havia algun incident que hagués desencadenat l’agressió.

Una veu molt nerviosa va parlar per la megafonia de l’institut. L’ordre era sortir al pati i abandonar ràpidament el centre. Aquesta vegada no era un simulacre. Els alumnes asseguren que sabien que de veritat havia passat alguna cosa perquè «al cap d’estudis li tremolava la veu». Ja havien assajat altres vegades el protocol d’incendis. Deixar les motxilles, abandonar les classes i baixar les escales i sortir al pati sense carreres ni nervis, en ordre. El relat dels fets es construeix amb el que expliquen els alumnes que esperen a les portes del centre per poder accedir a recollir les motxilles, «tinc dins les claus de casa», o simplement perquè segueixen nerviosos i volen saber què està passant, davant l’eixam de càmeres i micròfons de tots els mitjans desplaçats a l’institut.

«HI HAVIA SANG PEL PASSADÍS, HEM PASSAT MOLT ENSURT»

Ara el centre es prepara per reprendre les classes amb normalitat i confia a poder obrir les portes de nou aquest divendres, tot i que el trauma viscut durarà temps. «Hi havia sang pel passadís, hem passat molt ensurt», diu una alumna que va ja camí de casa. Els dos professors que van acudir a reduir el presumpte agressor quan es dirigia a buscar els companys a una altra classe van aconseguir desarmar-lo. En el forcejament van ser ferits al cap i a la mà. «La ferida del cap sagnava molt», diu un alumne mentre es mossega les ungles.

Quan va arribar la Policia Nacional l’alumne ja estava sense el ganivet i aïllat a dalt. «Va ser ràpidament localitzat i traslladat a la comissaria de Jerez», on encara es manté custodiat abans que es posi a disposició de la Fiscalia de Menors. La trucada que va desencadenar l’acció policial i va portar els agents al centre es va rebre a les 8.25. Deu minuts abans, el menor, de qui es preserva la identitat, treia els dos ganivets de la maleta.

El Servei Andalús de Salut (SAS) informa que a l’hospital de Jerez van arribar dos professors i un alumne amb ferides superficials. La professora que va mediar per evitar que el presumpte agressor anés a més està sent intervinguda «al presentar lesions més complexes». Els centres de salut de Jerez, com informa la conselleria de Salut, estan «preparats per prestar assistència psicològica a la comunitat educativa».