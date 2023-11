Emprendre per a donar vida a la Vall d’Aro, el repte dels alumnes de FP

Emprendre per a donar vida a la Vall d’Aro més enllà de l’estiu. Aquest és un dels objectius del Concurs d’Emprenedoria, que des de fa tres anys impulsa l’institut de Sant Feliu de Guíxols entre els seus estudiants de Formació Professional (FP). La iniciativa, que va néixer amb l’ajuda dels fons Next Generation, també vol fer perdre la por als estudiants, que sovint no se senten preparats per a impulsar un negoci un cop acaben els estudis.

El secretari del centre educatiu i un dels artífexs de la iniciativa, Jordi Pereferrer, assegura que «Sant Feliu de Guíxols, a l’hivern, és com el Far West perquè el turisme i tot el comerç associat desapareix» i assenyala que «el projecte aposta per desenvolupar idees de negoci que dinamitzin el poble buscant nínxols de mercat per a cobrir una necessitat present o futura, perquè els joves no hagin de sortir a buscar oportunitats laborals a 70 quilòmetres de casa seva».

Al llarg d’aquests tres anys, hi han participat tots els estudiants de FP del centre educatiu (des del Grau Mitjà de Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo al d’Estètica i Bellesa, passant pels cicles formatius d’Activitats Comercials, Gestió Administrativa, Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, Perruqueria i Cosmètica Capil·lar, així com també els Graus Superiors d’Educació Infantil i Administració i Finances). Entre les propostes presentades al llarg de la trajectòria d’aquest reconeixement, hi ha un projecte empresarial que ofereix escapades de cap de setmana per a conèixer punts d’interès de Catalunya adaptades a cada temporada (des de municipis on la Fira del Bolet s’ha convertit en el gran reclam a la Patum de Berga); espais lúdics per a infants de 0 a 12 anys; una empresa dedicada a la comercialització d’habitatges ecològics prefabricats amb plàstics, fustes o contenidors reciclats; un servei de neteja de vehicles amb productes i procediments ecològics i bio-sostenibles; un servei de perruqueria canina a domicili o un espai on s’organitzin festes per a joves de 16 a 18 anys amb diversitat de gèneres musicals, on s’hi puguin celebrar també esdeveniments benèfics. En paral·lel, el Concurs d’Emprenedoria també compta amb una categoria oberta a joves que no són estudiants del centre educatiu, que reconeix el millor projecte dut a terme a la Vall d’Aro.

De què els ha servit, sinó?

«La idea que volem transmetre als estudiants és que aquesta experiència els donarà les eines per a aprendre a tirar endavant un negoci», assegura Pereferrer, que afegeix que «els alumnes estan molt acostumats a estudiar, fer exàmens i anar passant assignatures, però després molts es pregunten què els queda, de què els ha servit tot plegat, sobretot les assignatures amb un contingut més teòric». La iniciativa, celebra, els «ha aconseguit motivar i els ha preparat per muntar el seu propi negoci, perquè les opcions de treballar i rendibilitzar el títol es multipliquin». Amb tot, assegura que «cada any els alumnes s’agafen el repte amb més ganes» i celebra que «a la Vall d’Aro hi ha futur, perquè els projectes tenen molta qualitat».

El reconeixement, però, no és en metàl·lic, sinó en xecs per a bescanviar en comerços de proximitat. «Així reverteix en el comerç local», defensa Pereferrer.