El somni d’estrenar el primer musical

Quan amb només sis anys, el gironí Ignasi Barris va veure 'Geronimo Stilton, el musical del Regne de la Fantasia' al Teatre Condal de Barcelona, alguna cosa se li va començar a remoure per dins. «Em va fascinar i amb els anys m’he adonat que allò va ser un punt d’inflexió perquè em va influir en tot el que he fet, a partir d’aleshores em vaig començar a interessar pel món dels musicals, sobretot, pel procés creatiu i de composició que hi havia al darrera», recorda, encara emocionat.

I va començar amb la seva formació musical. Primer, a l’Escola Municipal de Música de Girona. I després, a l’Escola de Música Moderna de Girona, sota la batuta de Montserrat Cristau, on va cursar una formació específica de cinc anys per a endinsar-se en l’art dels musicals. «Vaig poder aprofundir en el món dels musicals, veure’n i escoltar-ne més, entendre’n i, sobretot, aprendre i absorbir tot el que pogués», assegura. Va estudiar el Batxillerat Humanístic a La Salle Girona i, quan va arribar el moment d’escollir tema pel Treball de Recerca, ho va tenir clar: crearia el seu primer musical.

Feia mesos que li venien melodies al cap cada vegada que s’acostava al piano, i va pensar que el Treball de Recerca seria «l’excusa perfecta» per a poder desenvolupar el projecte. Cada setmana, entre les obligacions del curs, s’ocupava de trobar un moment per a compondre. Sis mesos després, ja havia enllestit el guió de l’espectacle, que batejaria amb el nom de 'Estimat futur jo. El musical', i enregistrat onze cançons pròpies (al SoundClub Studio de Salt, amb la col·laboració de Lluís Costa i els músics Joan Barris, Jordi Quintà i Marc Parés). De fet, ja tenen un disc físic i les cançons estan disponibles a les plataformes digitals, des de Spotify a Youtube. Per a poder finançar l’enregistrament de les cançons, van impulsar una campanya de micromecenatge, a partir d’on van aconseguir recollir 1.500 euros. «Amb això vam poder pagar la gravació dels temes», celebra Barris.

Aquell curs, entre la voràgine de 2n de Batxillerat i el pes de la Selectivitat sobre les seves espatlles (i el Treball de Recerca ja entregat), va intensificar els assaigs i va començar a moure’s per a trobar una sala de teatre que volgués cedir-li un espai per a estrenar el seu musical. I la Sala La Planeta de Girona de seguida va acceptar el repte. «És una sala que m’agrada molt, creia que la proposta els podria encaixar», afirma Barris. Ara, l’estrena ja està a punt de ser una realitat. I és que el musical firmat per Ignasi Barris es podrà veure per primera vegada el 29 i 30 de desembre a les vuit del vespre a la Sala La Planeta.

Recerca de la pròpia identitat

Per al guió, assegura Barris, «vaig voler partir d’una història universal». I és que el protagonista del musical, en Bru, fa dies que no surt de l’habitació. A fora ha de lluitar contra els problemes amb els que «s’ha hagut d’afrontar qualsevol adolescent, des de buscar el seu lloc al món a les amistats efímeres que es comencen a desfer, passant pels canvis d’humor o la recerca de la seva vocació». Es tracta, doncs, d’un diari personal que exposa els problemes i les experiències que afronten els adolescents per a trobar el camí del seu futur.

Tot, a partir de la troballa d’un diari personal amb escrits de dues noies que viuen en èpoques diferents «que parlen sobre les seves experiències vitals, la violència domèstica, el futur o la transcendència de les seves vides, a partir d’on començarà a entendre les seves arrels i a entreveure el seu camí dins el caos eixordador de l’existència», detalla Barris.

Els intèrprets, que es van conèixer a l’Escola de Música Moderna, són, a més d’Ignasi Barris, Isolda Fita, Xènia Thió, Rut Pi, Laia Torres i Jana Garcia. «Allà hi vaig conèixer persones molt maques, molt professionals, els vaig proposar el projecte que tenia en ment i de seguida em van dir que sí», recorda. Tot i que Barris és el compositor i director del musical, assegura que «ens ho hem fet molt entre tots, tant la posada en escena com les coreografies».

Preparatius abans de l’estrena

Tot i que del Treball de Recerca va treure un 10, la millor recompensa arriba ara, quan podrà mostrar al món la seva primera creació. Ara, afronta els dies previs a l’estrena amb «força nervis», però amb «molta il·lusió»: «Aquestes setmanes hi ha molta feina d’acabar de polir alguns detalls de l’obra, però esperem que tot vagi bé i que al públic li agradi», sosté Barris, que ja ha fet el salt a la universitat, on estudia Comunicació Audiovisual. Tot i això, no descarta dedicar-se professionalment al teatre musical. «És una possibilitat, és clar que sí», assenyala.