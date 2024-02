Comença una campanya per reclamar més personal especialitzat als centres educatius

USTEC-STEs ha començat aquest dilluns la campanya 'Ens falten mans' per reclamar més personal especialitzat als centres educatius. Des del sindicat assenyalen que cal una rebaixa de les ràtios, però també la incorporació de tècnics per tal de poder atendre aquells alumnes que tenen necessitats especials i, d'aquesta manera, fer que l'escola sigui "de veritat" inclusiva. En aquest sentit, la portaveu d'USTEC a les comarques de Girona, Glòria Polls, carrega contra Educació i recorda que ara no es dona resposta al 100% de l'alumnat "tal i com recull el decret de la inclusiva". Per això, exigeix que Educació contracti més tècnics. "És una crida perquè el pressupost del 2024 vagi encaminat a atendre a tot l'alumnat per igual”, comenta.

Els pares i els alumnes de l'escola Esculapi de l'Escala s'han trobat aquest dilluns al matí amb una estampa diferent a l'habitual. Les tanques d'entrada al centre estaven plenes de cartells on es podia llegir 'Ens falten mans'. Aquest és el lema de la campanya que USTEC-STEs ha engegat per denunciar la falta de professionals especialitzats que donin suport als mestres a les classes on hi ha alumnes amb necessitats especials. En concret, calen més educadors, integradors socials o tècnics especialistes en educació infantil (TEEI) que, segons alerta el sindicat, estan "treballant al límit de les seves possibilitats".

Per això, USTEC demana que s'incrementin les plantilles per tal de poder oferir una educació inclusiva "com cal". A més, també es consideren "urgent" la incorporació de les infermeres escolars per aquells alumnes que tinguin "situacions sanitàries complexes".

La portaveu del sindicat a les comarques gironines, Glòria Polls, lamenta que ara mateix els professionals dels centres estan "sobresaturats" i no es pot fer front al decret de l'escola inclusiva "que marca el Departament".

"Cada centre té una realitat diferent però els recursos implementats no donen resposta a les mesures universals, sinó que només ho fan a les de suport intensiu. Per tant no estem parlant d’una educació intensiva plena. Es tracta d'una educació que tapa forats", ha carregat Polls.

La portaveu explica que actualment els professionals que donen suport als mestres que només es puguin dedicar a alumnes que tenen unes necessitats molt concretes. "Això fa que la resta en surti perjudicat", explica Polls.

Que es reflecteixi al pressupost

Per tot plegat, des d'USTEC aposten perquè el pressupost que s'està negociant per aquest 2024 a la Generalitat inclogui també un increment de personal, tant per poder reduir les ràtios actuals a les aules com per incrementar la contractació de professionals especialistes, tal i com exigeix la campanya 'Ens falten mans'.

"El departament sempre juga amb els números i és difícil que reconegui les mancances que hi ha. Per això, el que fem és una crida a que els comptes vagin dedicat a pal·liar aquests problemes i que es pugui atendre a tot l'alumnat per igual", conclou.

Suport dels pares

A l'acció que s'ha fet a l'entrada de l’escola Esculapi de l'Escala hi han participat diversos pares d'alumnes que han donat suport a la inciativa. Un d'ells és en Jaume Estor. Ell té un fill amb Trastorn amb Dèficit d'Atenció (TDA) i carrega contra la Generalitat per no posar les facilitats que necessiten. "Si cal un pedagog, es posa un pedagog", carrega.

En aquest sentit, en Jaume critica la burocràcia i "les dificultats" per demanar ajudes. "Cada any la mateixa documentació, has d’anar a metges i centres perquè et facin uns informes i al final o t’ho deneguen, o l’ajuda és mínima", lamenta.

Amb tot, en Jaume confia en la unió “cada vegada més gran” que hi ha entre pares i mares dels centres i a nivell de país. “Hem de fer encara més pinya perquè se’ns escolti i resolguin els problemes que tenim”, assenyala.