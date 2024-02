L’institut Carles Rahola de Girona ha estat guardonat pel seu rendiment lector, imposant-se a 350 centres educatius d’arreu de la geografia catalana.

D’aquesta manera, l’institut gironí ha estat distingit com el que més lectures per alumnes ha dut a terme en obres en català a través de la plataforma de lectura interactiva Fiction Express. Concretament, els estudiants del centre educatiu han llegit obres en català que han cocreat amb autors com Maite Carranza, Victor Panicello o Muriel Villanueva.

Representants del centre educatiu van recollir el guardó als Premis Fiction Express, que es van celebrar fa uns dies a Barcelona, en un acte que va comptar amb l’assistència de representants del sector educatiu, cultural, econòmic i diplomàtic, a més d’autoritats de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona.

Connectar lectors amb autors

La plataforma, amb seu a Barcelona, és completament digital. El mètode consisteix en connectar els lectors amb autors professionals a través d’un fòrum interactiu i un sistema de votacions per a continuar l’argument d’una obra. També compta amb propostes pel professorat, des d’un qüestionari a projectes per treballar competències transversals, passant per exercicis de vocabulari, comprensió lectora, escriptura i oralitat. Recentment, Fiction Express va ser escollida com a «millor plataforma educativa digital del món» als guardons Bett Awards de Londres.

En una seixantena de països

La plataforma llança nou llibres originals (tres en català, tres en castellà i tres en anglès) cada dos mesos pels estudiants dels centres educatius que l’utilitzen. Unes 350 escoles d’arreu de Catalunya fan ús de la plataforma a les respectives assignatures de llengua. A les comarques gironines, l’utilitzen 70 centres educatius. Però no només és popular a Catalunya. I és que a nivell mundial, l’utilitzen més de 9.000 centres educatius de fins a 60 països.