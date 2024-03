El Bisbat de Girona vincula la caiguda al 25% d'alumnes que fan religió a una "ignorància sobre el patrimoni"

El Bisbat de Girona vincula la caiguda d'alumnes que fan religió a una "ignorància sobre el patrimoni". En concret, dels 117.067 alumnes que poden triar fer l'assignatura a la diòcesi, només han optat per fer-la un 24,62%, una dada que preocupa al Bisbat, ja que manté la tendència a la baixa dels darrers anys. En aquest sentit, la coordinadora de la delegació d'Ensenyament del Bisbat de Girona, Carme Panella, considera que si més alumnes cursessin la matèria hi hauria molt més coneixement del patrimoni històric que ara "molts joves ignoren". A més, Panella també lamenta que molts professors "neden contra corrent" ja que en molts claustres han de justificar que "no fan proselitisme", sinó que afavoreixen al coneixement general.