Només es cobreixen una de cada quatre substitucions de Secundària a Girona

Tres de cada quatre substitucions als instituts gironins queden sense cobrir. Segons dades del sindicat USTEC-STEs, dels 48 nomenaments de Secundària i Formació Professional (FP) que es van publicar dilluns, només se’n van cobrir 12 (a Primària la situació «no és tan desesperant», on es van poder cobrir 11 de les 16 substitucions).

La portaveu del sindicat USTEC-STEs a les comarques gironines, Glòria Polls, assegura que la cobertura de les substitucions «s’ha anat agreujant a mesura que ha anat avançant el curs». Una situació, però, que alerta que «s’arrossega des de la pandèmia» i que evidencia que «falten docents a la borsa»: «Des de l’1 de gener de 2024, el 31% de les substitucions no s’han pogut cobrir a Catalunya, una xifra que creix fins al 46% en el cas de Secundària», detalla la portaveu. Tot i que el Departament d’Educació ha intentat posar fil a l’agulla per a revertir la situació, segons Polls «no és suficient»: «Una de les solucions que la conselleria ha posat sobre la taula és que els docents que fan una especialitat puguin fer més hores per a cobrir altres assignatures però nosaltres no hi estem d’acord, perquè a banda de comportar una sobrecàrrega laboral, és un greuge comparatiu per la resta de docents». A més, el decret de plantilles els juga en contra: «Permet que les direccions puguin escollir els docents a dit», lamenta Glòria Polls.

La portaveu gironina atribueix la crisi de vocacions al «menysteniment» de la professió per part del Departament d’Educació: «Hi ha hagut una campanya de desprestigi de la funció docent per la pèrdua de poder adquisitiu i la sobrecàrrega laboral, perquè el Departament d’Educació no cuida els seus treballadors i això acaba repercutint en la societat i en els joves, que cada vegada contemplen menys dedicar-s’hi, sobretot en el cas de Secundària».

Matemàtiques, català, castellà, tecnologia, francès, biologia, geologia i informàtica en el cas d’FP són les especialitats que més costen de cobrir. La «gran perjudicada» pel que fa a la cobertura de substitucions, però, és precisament la FP: «Hi ha especialitats d’informàtica i de mecànica amb un 80% de places buides», adverteix Polls.

La portaveu també denuncia que «hi ha poques places a les universitats públiques per a fer el màster de formació del professorat» i que, per això, molts estudiants es veuen obligats a matricular-s’hi en centres privats, on el màster «val entre 8.000 i 9.000 euros i poca gent s’ho pot permetre».