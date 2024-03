L'investigador gironí Roger Fusté rep una beca de la Fundació ”la Caixa”

La Fundació ”la Caixa” ha atorgat 105 noves beques de doctorat i postdoctorat a investigadors excel·lents perquè duguin a terme els seus projectes en universitats i centres de recerca d’Espanya i Portugal. Amb les beques de doctorat INPhINIT i les de posdoctorat Junior Leader, la Fundació ”la Caixa” persegueix el doble objectiu de retenir i atraure el talent per impulsar la recerca d’excel·lència en aquests països.

Entre els becats hi ha Roger Fusté i Mach, un investigador gironí que ha obtingut una beca per cursar el seu doctorat en Ecologia al Museu Nacional de Ciències Naturals (MNCN-CSIC). És graduat en Biologia per la Universitat de Girona i ha ampliat la seva formació amb una estada en la Universidade dues Açores (Portugal), on va investigar sobre espècies marines invasores, i màster en Biodiversitat en Àrees Tropicals i la seva Conservació per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, amb el qual va estudiar el comportament social dels estornells. El seu principal interès com a investigador és l'ecologia del comportament dels ocells altament socials. El seu objectiu investigador és descobrir el paper de les relacions socials en l'ecologia de les espècies gregàries utilitzant noves tecnologies de seguiment i noves tècniques d'anàlisis de xarxes socials.

Concretament, el programa de beques de doctorat INPhINIT ha concedit un total de 65 beques a investigadors excel·lents l'any 2023. Aquest programa ofereix salaris competitius i formació transversal. També es reforcen qüestions com la comunicació científica, el benestar emocional de l'investigador, el lideratge i les oportunitats de finançament.

«A la Fundació ”la Caixa” treballem cada dia amb l’objectiu de construir una societat millor per a tothom i, per aconseguir-ho, ens hem de mantenir molt atents a les noves necessitats i els nous reptes que ens plantegen el present i el futur. Aquesta és la raó de ser de les beques de doctorat i postdoctorat, que reafirmen el nostre compromís amb l’educació i la recerca d’excel·lència per construir un món millor i més saludable basat en el coneixement», ha explicat la directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán, durant l’acte de lliurament de les beques al Museu de la Ciència CosmoCaixa.

Foto de grup dels investigadors becats per la Fundació "la Caixa" / DdG

El Programa de Beques de la Fundació ”la Caixa” és el més important dels que promouen les entitats privades d’Espanya i Europa, tant pel nombre de beques convocades com per la varietat de disciplines. En total, l’entitat destinarà prop de 21 milions d’euros a aquesta promoció de becaris de doctorat i postdoctorat. Els dos programes han estat cofinançats per la Comissió Europea a través de les Accions Marie Skłodowska-Curie COFUND, en el context del programa marc Horitzó 2020

Perfil dels becaris

Dels 105 becaris seleccionats en aquesta edició, 49 són espanyols i 56 són estrangers, procedents de 21 països. D’aquests, Itàlia és el país amb un nombre més alt de becaris, 16, La segueixen Portugal, amb 9; Alemanya, amb 6, i els Estats Units, amb 4.

Les beques atorgades s’han distribuït entre més de 60 centres de recerca i universitats d’Espanya i Portugal. Pel que fa a les especialitats, la física teòrica i les matemàtiques encapçalen la llista, amb 9 becaris; les segueixen les ciències mediambientals, la ciència i tecnologia dels materials, i l’enginyeria i tecnologia biomèdiques, amb 7 becaris cadascuna.