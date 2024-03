Aquestes són les diferents propostes de formació que ajudaran a orientar el teu futur laboral

Després de l'etapa de l'ensenyament obligatori arriba un moment crucial per a molts joves als quals se'ls obren un ventall de qüestions i preocupacions: què vull fer en el món laboral? A què em vull dedicar en el futur? Quines opcions formatives tinc al meu abast? Totes aquestes respostes que, a la vegada també preocupen els pares i als equips formatius, poden trobar respostes en l'àmplia oferta formativa que s'ofereix a les comarques gironines. Coneix aquí les diferents opcions que tens si ets jove i necessites orientació:

ATV Girona, el curs dirigit a formar auxiliars tècnics veterinaris

Fes realitat la teva passió i cuida la salut dels animals treballant en una clínica veterinària.

L’objectiu del curs, és que l’alumne conegui bé totes les seves responsabilitats en la professió i estigui preparat per poder treballar com a Auxiliar Tècnic Veterinari.

Forma't en la cura dels animals a Veterhouse. / Veterhouse.

En aquest curs, rebràs la teoria i pràctiques necessàries per ser un bon/a professional en l’àmbit de la veterinària.

La formació la imparteix un docent veterinari amb clínica pròpia. Les classes, es realitzen combinant coneixements teòrics amb la resolució de casos reals aportats pel veterinari de la seva clínica.

En Marc, que acredita una experiència de més de 16 anys formant Auxiliars Tècnics Veterinaris amb el suport i col·laboració del seu centre clínic Veterhouse pot ajudar-te a orientar-te.

Ens podràs trobar a l’ExpoJove els dies 20, 21 i 22 al stand nº 136.

L’oferta formativa de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona

L’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona (EHTG), en funcionament des de fa més de 50 anys, disposa de diferents titulacions de Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM), Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), Programes de formació i inserció (PFI), Itinerari formatiu específic (IFE) i certificats de professionalitat relacionats amb totes aquestes activitats.

L’escola disposa també de tres cicles formatius de grau mitjà com són els de Cuina i gastronomia, Serveis en restauració i Forneria, pastisseria i confiteria amb una durada de dos cursos acadèmics que es divideixen en una formació acadèmica i pràctiques professionals que es poden desenvolupar a empreses del sector amb les que el centre té establerts convenis.

El centre acredita una gran trajectòria en la formació de professionals de la cuina i el turisme. / DdG

El centre ofereix un Itinerari Formatiu Específic (IFE) per alumnes amb necessitats especials que permeten a l'alumne assolir més autonomia personal i facilitar la seva inclusió laboral i social. A més, disposa d'un programa de mobilitat internacional i un servei d'orientació per alumnat i empreses.

Aquestes i totes les altres ofertes formatives del centre es poden conéixer a la jornada de portes obertes que tindrà lloc els dies 3 i 4 d’abril.

Forces Armades: l’oportunitat de fer una carrera militar

Els conceptes de seguretat i defensa estan relacionats amb l’obligació de l’Estat de garantir als ciutadans el ple exercici dels drets i les llibertats públiques reconegudes a la Constitució Espanyola de 1978 i la Carta de les Nacions Unides de 1945. Les Forces Armades són el reflex d’aquest compromís amb els ciutadans i un element d’unió nacional i de solidaritat entre els espanyols.

Les opcions possibles són variades en funció dels interessos, nivell de titulació i aspiracions de cada candidat o candidata.

La professió militar és una professió de futur també per a joves. / DdG

Per a un jove, un temps de servei a les Forces Armades pot proporcionar-li una oportunitat de millorar la seva formació, experiència i seguretat econòmica, en un ambient de fort companyerisme i professionalitat sense oblidar la gran satisfacció personal que suposa formar part d’una organització tan important i compromesa amb la defensa dels drets i les llibertats dels ciutadans.

Durant l’Expojove a l’estand de defensa s’informarà sobre els requisits, les vies d’accés i les oportunitats que ofereix la professió militar. La resta de l’any pots informar-te a la web, o a la Subdelegació de Defensa de Girona.

EUMES, un centre de producció musical pioner

L’escola de música avançada i so EUMES, amb seu a l’Espai Marfà de Girona, és l’únic centre de les comarques gironines especialitzat en producció musical. Creat per professionals en actiu amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i l’escola universitària ERAM- ofereix un diploma d’especialització en Música Avançada i So, expedit per la Fundació Universitat de Girona.

La titulació, que dura 3 anys, amb una opció de fer un curs d'especialització al Regne Unit, vol ofrmar als alumnes en diferents disciplines com producció musical, mescla i music, bussines, entre d'altres.

Els estudiants disposen de bucs i d’un estudi de gravació propi. / EUMES

EUMES, que és present a l'ExpoJove, també ofereix cursos intensius i de llarga durada, tant per a persones que s’estan iniciant en la producció de les seves pròpies peces com per alumnes amb coneixements previs que busquen una formació avançada en producció musical, mescla i masterització de pistes d'àudio, i tècniques de DJ.

Fundació Eduard Soler: Formació Professional DUAL

La Fundació Eduard Soler, ubicada a Ripoll, imparteix cicles formatius de grau superior, formació contínua i ocupacional en Indústria 4.0. Formen els professionals del futur.

La fundació ofereix dos cicles formatius de grau superior en format doble grau:

1. Robòtica, Automatització i Mecatrònica

2. Disseny i Programació en Fabricació Avançada

La seva oferta inclou també continuïtat dels estudis amb màster professional en Fabricació Intel·ligent, un programa pioner que posa l'accent en les tecnologies emergents i les pràctiques de la Indústria 4.0. Aquest màster és una oportunitat única per als estudiants interessats en estar a l'avantguarda de la innovació industrial.

Ofereix cicles formatius de grau superior, formació contínua, serveis tecnològics per a la innovació i suport a l’emprenedoria / DdG

Per aquells interessats a conèixer més, s'organitzen jornades de portes obertes els dies (21 de març) i (11 i 17 d’abril.). Els interessats es poden adreçar a: Av. Eduard Soler, 1 de Ripoll, al telèfon 34+972 701 131 o al correu electrònic info@fes.cat