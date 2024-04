Deu escoles gironines posen en marxa una campanya de recollida de residus tèxtils

Deu escoles de les comarques gironines participaran en el projecte Curses Contra els Residus, una iniciativa europea que vol conscienciar als alumnes sobre els impactes dels residus en la societat i el medi ambient, amb una part més pràctica: una campanya de recollida física de residus d'un mes de durada. Es tracta de les escoles Àgora, FEDAC Sant Narcís, FEDAC Pont Major, El Pla, El Bosc de la Pabordia i Montessori Palau de Girona; l'escola Lacustària de Llagostera; Montserrat de Sarrià de Ter; Les Moreres de Flaçà i l'escola de Sant Esteve de Guialbes, a Vilademuls.

Del 22 d’abril al 16 de maig, els centres educatius intentaran recollir el màxim de residus tèxtils en una campanya que durarà quatre setmanes, que també vol posar el focus en la reducció del consum, l'impacte de la fabricació de productes tèxtils en les persones i el medi ambient, la reparació, la reutilització i el reciclatge. Els alumnes també elaboraran una campanya divulgativa a través de vídeos i cartells.

Les curses poden ser sobre residus tèxtils o electrònics. A cada una d’elles hi participa fins a una desena d'escoles de primària d'una mateixa zona, que treballaran no només en una recollida selectiva de residus tèxtils o electrònics, sinó també en la realització d'altres activitats enfocades a la prevenció de residus, com mercats d'intercanvi, tallers de reparació o la creació de campanyes divulgatives.

L'objectiu és sensibilitzar l'alumnat d'una manera lúdica i didàctica, i alhora fer-lo protagonista d'un projecte que els permet passar a l'acció més enllà de l'aula i involucrar el seu entorn més proper: familia, veïns i comunitat educativa.

El projecte original ha estat desenvolupat per l'empresa social neerlandesa Race Against Waste. Les curses ja s'han dut a terme a Alemanya, França i els Països Baixos. L'Associació Setem Catalunya les implementa, per primera vegada, a Catalunya, després d’una prova pilot a Barcelona i Rubí.

Subscriu-te per seguir llegint