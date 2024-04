L'odissea d’onze alumnes gironins per participar en un mundial de robòtica

Aconseguir una plaça en una final internacional de robòtica i que se t’escapi dels dits per falta de finançament. Aquesta és la por que tenen dos equips de robòtica gironins -el de l’escola FEDAC Sant Narcís i el del centre Innova’t Educació-, que a poques setmanes que arrenqui el campionat pel que porten mesos preparant-se encara no saben si hi podran participar.

L’equip de robòtica de l’escola FEDAC Sant Narcís de Girona, batejat com a Wolvineers, s’ha classificat per l’Open European Championship de la First Lego League, que es disputarà del 13 al 17 de maig a Bodø, a Noruega. El cap d’estudis del centre, Marc Camacho, calcula que necessiten uns 15.000 euros per poder-hi competir, entre la inscripció al campionat, els vols, l’allotjament i les dietes de cinc integrants de l’equip i quatre entrenadors.

Fa una setmana que han posat en marxa una campanya de micromecenatge, a través d’on han aconseguit recaptar 970 euros, i una aportació de 500 euros d’un patrocinador, però Camacho lamenta que «no és suficient». Els alumnes viuen l’espera amb optimisme, però també amb frustració: «Els ha costat molt aconseguir aquesta plaça, a més aquest mateix equip ja s’havia classificat per una final internacional però el campionat es va haver de suspendre per la covid», recorda el cap d’estudis.

Quan van disputar les fases catalana i estatal, a Vic i a Alacant respectivament, el centre educatiu va assumir les despeses. Ara, l’escola assegura que podria avançar els diners i fraccionar l’import a les famílies dels alumnes participants. «Dos membres de l’equip són bessons, en el seu cas l’import es duplicaria», remarca Camacho, que assegura que s’han donat un termini de dues setmanes per prendre una decisió. «Estem a la corda fluixa», alerta.

Uns 2.500 euros per persona

Per altra banda, sis joves gironins han de representar Espanya al campionat del món de robòtica Vex World 2024, que se celebrarà a Dallas, als Estats Units, del 25 al 26 d’abril. Aquest és el tercer mundial dels Purple Lions, el nom de l’equip que es forma al centre Innova’t Educació de Girona. A dues setmanes vista per volar als Estats Units, però, segueixen buscant patrocinadors per poder pagar les despeses del viatge. «Continuem buscant fons perquè aquest any encara no hem cobert el pressupost a quinze dies de marxar», lamenta el director d’Innova’t Educació i mentor de l’equip, Dani Martín, que subratlla que sense ajuda «per les famílies és una inversió molt gran, que ronda els 2.500 euros per persona».

«Són alumnes molt bons acadèmicament i humanament, però anar al mundial s’aconsegueix treballant molt», assegura Martín, que afegeix que «hi han dedicat més de 400 hores» des del maig, quan es va anunciar el repte. El robot que han creat ha d’aconseguir col·locar unes peces dins d’unes porteries, defensar la pròpia i també passar per damunt d’una barra o quedar-se penjant d’una altra. La versió que ha de competir als Estats Units és «completament nova, elaborada a partir de les millores que s’han anat fent del robot inicial». Es tracta d’un robot de metall amb capacitat per recollir i llançar les peces de formes triangulars. També li han incorporat unes ales laterals per poder frenar els robots contrincants, així com una barra superior amb què es pot penjar. El robot es mou sobre rodes i està dissenyat per poder-ho fer seguint les ordres d’un comandament o de forma autònoma amb uns moviments estratègics programats.

«Tenen molta experiència i es poden enfrontar al mundial amb molta ambició», assegura Martín. Tots els participants coincideixen en que fer-se un lloc en aquesta competició els dona «molta experiència» perquè «hi participen els millors equips del món i un cop s’acaba la competició, tothom comparteix el disseny del seu robot».

