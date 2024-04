Descobreix la tècnica Hygge, el nou mètode danès de criança que està triomfant

El model de família ha canviat. Hem passat de famílies on la mare era l'encarregada dels fills i les tasques domèstiques i, on el pare era l'únic que treballava fora de casa a, compartir totes les tasques: feina, tasques domèstiques i fills. Així doncs, les escoles bressol són molt importants per poder mantenir el nucli familiar en perfectes condicions, almenys pels més menuts de la casa.

A part d'això, en els tipus de criança hi ha qui és més permissiu o més autoritari, fins i tot els que no s'hi impliquen gaire. Com veus, mètodes de criança n'hi ha molts, però si n'hi ha un que està adquirint gran popularitat és el mètode Hygge, una tècnica danesa que aposta per enfortir la família a través de la comoditat, la simplicitat i el benestar.

Què és la tècnica Hygge?

La tècnica Hygge és un mètode de criança i, sobretot, una filosofia de vida que se centra a crear un ambient afectiu i de seguretat a la llar. Així, amb aquest mètode danès se cerca el benestar emocional de pares i fills.

D'aquesta manera, s'atorga seguretat als fills a través de petits actes de la vida quotidiana, com ara menjar en família o gaudir d'activitats a l'aire lliure.

Buscar el temps de qualitat és indispensable per fer una bona criança / freepik

Consells per seguir la tècnica Hygge

L'important d'aquesta tècnica és seguir un estil de vida tranquil, que promogui el benestar. Per això, et proporcionem alguns consells que pots seguir per obtenir un ambient familiar ideal a la llar:

Temps de qualitat. Seguint el mètode Hygge, el més important és que les famílies passin temps de qualitat juntes. Per això, hi ha múltiples activitats que es poden realitzar per obtenir un gaudi conjunt, des de cuinar i menjar junts a fer jocs de taula o a l'aire lliure . Passar temps de qualitat en família és la clau.

Seguint el mètode Hygge, el més important és que les famílies passin temps de qualitat juntes. Per això, . Passar temps de qualitat en família és la clau. Ambient acollidor. Els menors han de veure la llar com un espai segur i acollidor, de manera que la suavitat de les llums i una distribució confortable és essencial.

Els menors han de veure la llar com un espai segur i acollidor, de manera que Activitats exteriors . Estar en contacte amb la natura és una d'aquelles coses qu e ens transmet pau , per la qual cosa és imprescindible a la filosofia Hygge la incorporació de moments en família a l'aire lliure i en entorns naturals.

. Estar en contacte amb la natura és una d'aquelles coses qu , per la qual cosa és imprescindible a la filosofia Hygge Mindfulness. La pràctica de tècniques de mindfulness als més petits els ajudarà a desenvolupar millor la concentració, a estar més tranquils i, en definitiva, influeix en el benestar emocional.