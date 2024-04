Famílies de l’escola Castellum de Sant Julià de Ramis denuncien que l’Ajuntament els ha «censurat» les pancartes reivindicatives

Famílies de l’escola Castellum de Sant Julià de Ramis denuncien que l’Ajuntament els ha «censurat» les pancartes «amb motiu de la visita del director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona», on exigien la construcció de la nova escola després de 16 anys en barracons. «Les vam penjar ahir a les sis de la tarda i aquest matí a les nou ja no hi eren», lamenta la mare i mestra del centre educatiu, Olívia Cuadrado. «És una censura absoluta, l’Ajuntament les ha retirat perquè venia qui venia», denuncia. L’AFA del centre educatiu preveu fer mobilitzacions al llarg d’aquest mes d'abril, tot i que encara no n'ha pogut avançar els detalls.

Un altre dels cartells penjats. / DdG

L’alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, assegura que «es van retirar ahir a la nit perquè les pancartes estaven penjades dins d’una obra que s’està executant i el coordinador de seguretat va advertir-nos que estava prohibit i que suposava un perill, perquè si feia vent i feien efecte vela, podien fer caure les tanques». Amb tot, assegura que «les hem retornat a les famílies perquè les pengin en un altre lloc» i remarca que «nosaltres som els primers que no volem barracons».

La visita als terrenys ha servit perquè el director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, Adam Manyé, a més de tècnics de la conselleria, de l’Ajuntament i membres de l’AFA poguessin copsar l’evolució de les obres al solar on s’ha d’aixecar el nou edifici, que es preveu que a finals de juny es pugui cedir a la Generalitat. «Hem invertit 400.000 euros en adequar la parcel·la amb els criteris que ens marcava el Departament d’Educació», subratlla l’alcalde. En aquest sentit, els treballs han consistit en construir una vorera, canalitzar una riera i soterrar una línia elèctrica. Tot i això, tem que la convocatòria d’eleccions pugui alentir la construcció de la nova escola: «Des de l’Ajuntament hem fet els deures i aquesta era una de les prioritats del Departament d’Educació a la comarca, però com que s’han tombat els pressupostos i hi ha eleccions, haurem d’esperar a veure si segueix sent una prioritat».

