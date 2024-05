Girona, la província amb els alumnes pitjor preparats per accedir als graus d'Educació

Girona és la província catalana amb els alumnes pitjor preparats per a accedir als graus d’Educació Infantil i Educació Primària. Segons dades del Departament de Recerca i Universitats, dels 621 estudiants gironins que a l’abril es van presentar a les Proves d’Aptitud Personal (PAP) per a accedir als estudis de magisteri, només 309 aspirants les han aconseguit aprovar (una dada que no arriba al 50%).

Es tracta de la xifra d’aprovats més baixa de Catalunya. I és que a la demarcació de Tarragona han superat les proves el 60% dels estudiants que s’hi havien presentat; seguit de Lleida, on han aprovat el 57% dels aspirants i, a Barcelona, el 53%.

Un escenari pessimista que no ha agafat per sorpresa a la demarcació de Girona, ja que l’any passat els estudiants gironins ja van ser els que van registrar una pitjor taxa d’aprovats. Aleshores, però, van ser aptes el 51% dels alumnes que es van presentar a les proves, una dada que enguany s’ha retallat fins al 50%.

En el global de Catalunya, només han superat la prova el 57% dels alumnes i s’han examinat un total de 4.754 estudiants (tres menys que el 2023). Malgrat els mals resultats d’aquesta convocatòria, són lleugerament millors que els de l’any passat, en els que el percentatge d’estudiants declarats aptes va retrocedir fins a nou punts respecte el 2022 i es va situar al 54%.

La conselleria, però, encara no ha donat més detalls sobre la procedència dels estudiants (si es presenten a la prova arribats de Batxillerat o de cicles formatius de Formació Professional), una dada que té un impacte clau en l’índex d’aprovats. I és que l’any passat, mentre que el 57% dels alumnes de Batxillerat que s’havien presentat a les proves l’havien superat, aquesta proporció es retallava fins al 35% en el cas dels estudiants procedents de cicles formatius de Grau Superior.

Sense certificat a la privada

El curs passat, Blanquerna - Universitat Ramon Llull ja no va exigir el certificat que acreditava haver superat les Proves d’Aptitud Personal per a accedir als graus d’Educació, com ja no feia la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i aquest any ja no farà, per primera vegada, cap universitat privada.

