Dos gironins reben una beca per cursar un postgrau a l’estranger

Els gironins Eduard Prujà i Anna Maria Puigderrajols han rebut una beca de la Fundació «la Caixa» per cursar un postgrau a França i Països Baixos. El Rei d’Espanya, Felip VI, va ser l’encarregat de presidir la 42a edició de la cerimònia de lliurament d’aquestes beques, atorgades al centenar d’universitaris seleccionats a la convocatòria del 2023. L’objectiu d’aquest programa de beques, segons explica l’entitat, «és fomentar el talent dels estudiants més destacats mitjançant l’ampliació de la seva formació en algunes de les millors universitats del món».

Eduard Prujà rep la beca de la Fundació "la Caixa"recibe la beca de la Fundación la Caixa de manos del Rey / Fundació "la Caixa"

Eduard Prujà Ramírez, nascut a Girona, és graduat per l'ESADE Business School i ha ampliat la seva formació a The Wharton Business School de la Universitat de Pensilvània (els Estats Units). A més, Prujà també cursa un màster en Economia a la Toulouse School of Economics (França). Els seus interessos de recerca es basen en l’estudi de la desigualtat des del punt de vista de l’economia conductual. Més concretament, vol estudiar com difereixen els patrons conductuals en la distribució de la riquesa i com aquestes diferències afecten les polítiques redistributives. Actualment, treballa en la seva tesi de màster, en la qual pretén explicar les diferències en els comportaments de risc que observem en els diversos espectres de la distribució de la riquesa.

Tots els becats per la Fundació "la Caixa" / Fundació "la Caixa"

Per la seva banda, Anna Maria Puigderrajols és diplomada en Estudis Jurídics per la Universitat d’Oxford i cursa el grau en Ciències Polítiques i el grau en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. La gironina ha treballat com a voluntària en projectes de cooperació al desenvolupament a Gàmbia i el Senegal, en projectes regionals amb dones migrants i en Amnistia Internacional. A més, presideix l’Associació d’Estudiants de les Nacions Unides de Barcelona i forma part de la junta directiva del Catalonia Model United Nations. El seu perfil internacional li permet ocupar el càrrec de secretària general de l’Àsia Youth Model United Nations, celebrat a Malàisia.

Un programa «emblemàtic»

«El programa de Beques és un dels més antics i emblemàtics de la Fundació la Caixa. Va néixer l’any 1982, un any després de la meva incorporació a l’entitat, amb l’objectiu d’oferir a ments brillants del nostre país l’oportunitat de formar-se a les millors universitats dels Estats Units. Durant aquests 42 anys, el programa no ha parat de créixer, ha incorporat nous països de destinació i ha sumat, anualment, nou talent a una xarxa de becaris que ja supera les 6.000 persones», va explicar Isidre Fainé, el president de la Fundació «la Caixa», durant la seva intervenció en la cerimònia.