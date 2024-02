Encara falta molt per a l'inici de Setmana Santa i, encara que les previsions tenen molt de marge per a canviar, ara com ara tot apunta al fet que durant aquestes dates farà molta més calor del normal a Espanya. Els primers pronòstics per a aquestes dates, llançats per l'equip de meteoròlegs de la plataforma 'eltiempo.es', suggereixen que durant pràcticament tot el mes de març els termòmetres estaran per sobre del normal per a l'època. De cara a la fi de mes, coincidint amb els dies festius, s'espera que les temperatures es mantinguin especialment altes en tot el territori espanyol.

Els pronòstics apunten al fet que el mes de març arrencarà amb una primera quinzena més càlida del normal en tot l'arc Mediterrani. Ja a la fi de març, en les dates que coincideixen amb les festivitats de Setmana Santa, s'espera més calor del normal. Segons constaten els registres, durant aquest període el normal és que les temperatures se situïn al voltant dels 11 graus de mitjana i les màximes prop dels 15. Tot apunta al fet que aquestes xifres es quedaran curtes enguany.

Pronòstic de pluges

I què sabem, ara com ara, de les pluges? Sobre aquesta qüestió, encara més complicada de vaticinar amb tanta antelació, els meteoròlegs apunten al fet que, ara com ara, els models apunten al fet que les precipitacions estaran dins del rang normal per a l'època. A Catalunya no s'esperen precipitacions fora de la norma al llarg d'aquest mes. Ara com ara tampoc no hi ha res que indiqui que a les comarques afectades per la sequera arribin pluges especialment copioses de cara a Setmana Santa. En aquest sentit, els experts recorden que el març sol ser molt canviant i inestable quant a pluges pel que aquestes previsions podrien canviar a mesura que passin els dies.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) apunta, a grans trets, al mateix pronòstic en la seva predicció estacional del primer trimestre de 2024. Els seus càlculs també apunten al fet que durant aquests mesos, des de febrer fins com a mínim abril, Espanya registrarà temperatures més altes del normal per a l'època. Les zones més afectades per aquest fenomen són els territoris mediterranis, especialment els de la Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia, així com les illes Balears i Canàries. Quant a pluges, també sembla que l'únic territori amb més probabilitats de patir més pluges del normal és Galícia.