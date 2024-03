Protecció Civil ha activitat la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per nevades a Catalunya (Neucat) per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya de nevades al Pirineu i Prepirineu gironí durant aquest cap de setmana. Es preveu que dissabte hi hagi nevades a la Cerdanya i el Ripollès on es podrien acumular més de 20 centímetres a partir dels 1.300 metres i acumulacions de 10 centímetres als 900 metres. També podria nevar de forma puntual a l'entorn dels 600 metres.

Protecció Civil recomana fer seguiment de les previsions meteorològiques les properes hores, i consultar l'estat del trànsit abans de fer qualsevol desplaçament per les zones que es poden veure afectades per la nevada. Es demana portar el vehicle equipat amb cadenes i extremar la prudència. Episodi de mala mar Protecció Civil també ha emès una Prealerta del Procicat en situació de fort onatge. Segons el SMC es preveu que a partir de dissabte al matí comenci un episodi d'onades de més de 2,5 metres (maregassa) de component sud amb notable mar de fons, que afectarà tot el litoral català amb especial incidència a la zona de la Costa Brava sud, on es preveuen fortes ratxes de vent. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al front marítim a causa del fort onatge i tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzin prop de la costa. També demana evitar anar a fer fotografies o mirar com trenquen les onades per evitar perills. Avís per acumulació de pluja D'altra banda, Protecció Civil recomana extremar les precaucions en les activitats a l'aire lliure a la zona del Montseny dissabte, on les previsions meteorològiques indiquen precipitacions que poden deixar acumulacions d'aigua superiors als 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona